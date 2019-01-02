Трамп признался: Израиль это причина американских войн на Ближнем Востоке

Дональда Трампа можно ненавидеть за практически каждый шаг его администрации, и это будет справедливо. Но нельзя не отметить одну его черту, за которую мы вероятно будем ценить его и после президентского срока — обезоруживающая честность.

В недавнем большом интервью для The Washington Post Трамп обсуждал роль Саудовской Аравии и сказал следующее:

«Очень важно иметь Саудовскую Аравию в качестве союзника, если мы собираемся остаться в этой части мира. Теперь, мы собираемся остаться в этой части мира? Одной из причин является Израиль. Нефть становится все менее важной причиной, потому что сейчас мы добываем больше нефти, чем когда-либо. Итак, вы знаете, все вдруг приходит к тому, что нам не нужно там оставаться».

По сути, Трамп признает, что есть только две причины, по которым США находятся на Ближнем Востоке: Израиль и нефть, причем нефть уже не так важна. Это совершенно невероятное и беспрецедентное заявление для лидера США. Чтобы президент прямо вышел и признал, что интересы Израиля являются центральным элементом внешней политики США на Ближнем Востоке, - это большое дело. Также как и признание ключевой важности Саудовской Аравии в присутствии США в регионе.

Чтобы оценить честность Трампа, вспомним Барака Обаму. Сколько было сказано слов об уважении к Исламу и мусульманам (самого Обаму называли крипто-мусульманином), сколько было снисходительных речей про демократию, права человека и свободу в мусульманском мире. И в тоже время за занавесом этих речей оставались простые факты — увеличение беспилотных атак в 600 раз, разграбление мусульманских стран, вооружение арабских диктаторов достаточным количеством оружия для жестокого подавления «Арабской весны», использование военных подрядчиков для поддержания Ирака и Афганистана в состоянии вечной войны и так далее.

Мистер Дональд Трамп же брутально честен. Весь смысл нахождения США на Ближнем Востоке - «Сделаем Израиль снова великим». Он даже заходит так далеко, что намекает на то, что может быть, в этом нет ничего полезного для самой Америки. Возможно, Америка устала быть израильским мальчиком для битья.

Как справедливо отмечает американский мусульманский комментатор Дэниэл Хакикатджоу, по сути в этом одна из главных причин, по которой политический истеблишмент США, как демократы, так и республиканцы, ненавидит Трампа. Он не достаточно изощрен, чтобы лакировать правду.