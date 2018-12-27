В Казани прошел пикет в знак протеста против угнетения мусульманских меньшинств в Китае

Невзирая на снежную погоду сегодня, 26 декабря, в казанском парке Карима Тинчурина активисты Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) провели пикет в защиту мусульман Китая и в знак протеста против угнетения мусульманских меньшинств китайскими коммунистами. Как сообщают Idel.Реалии в акции приняли участие около 12 человек.

Фарит Закиев, председатель президиума ВТОЦ, рассказал журналистам Idel.Реалии", что акция направлена на то, "чтобы обратить внимание мирового сообщества на происходящий в Китае этноцид, переходящий в геноцид".

«— Кроме того, там происходит политика насильственной ассимиляции, что осуждается документами ООН. Мы считаем, что Совет безопасности ООН должен рассмотреть этот вопрос на своем заседании и осудить политику этноцида и геноцида. По нашему мнению, постоянные члены Совбеза ООН — США, Великобритания, Россия и Франция — должны осудить Китай за политику ассимиляции и особо обратить внимание на так называемые воспитательные лагеря»

Участники пикета держали в руках плакаты "Председатель КНР Си Цзиньпин! Требуем допустить в Синьцзян представителей ООН и правозащитников!", "Председатель КНР Си Цзиньпин! Требуем прекратить геноцид тюрков-мусульман в Китае!", "Свободу узникам "воспитательных лагерей"!", "США, Россия, Великобритания, Франция! Требуем осудить геноцид в Китае!", "Фашистская Германия 1938 = Китай 2018", "Татары! Поднимемся вместе на защиту наших кровных братьев уйгур, казахов", "Уйгурам, казахам — узникам концлагеря — свободу!".

Изначально организаторы пикета планировали провести акцию у здания Генконсульства Китая — на улице Подлужная, однако власти Казани предложили перенести пикет в парк Тинчурина, ссылаясь на то, что у Генконсульства КНР проводятся ремонтные работы.