Интерпол - инструмент в руках диктаторов

Инструменты международной полицейской системы уже давно используются президентом Путиным и другими авторитарными лидерами для преследования своих инакомыслящих граждан за рубежом.

Когда Генеральная Ассамблея Интерпола высказалась против назначения российского кандидата главой крупнейшего полицейского ведомства, западные политики, эксперты и активисты и вздохнули с облегчением.

Однако их радость была преждевременной. Потому что, кто бы ни был во главе Интерпола (руководящий пост в котором перешел к Южнокорейскому кандидату Ким Йонг Йангу), вся международная полицейская система уже подчинена авторитарным правителям, таким как Путин, и используется ими для подавления оппозиции. И все это делается при помощи влиятельных западных союзников.

Благодаря содействию западных правительств путинские власти используют ордера на арест, выданные Интерполом, чтобы вернуть в Россию политических беженцев. В некоторых случаях, политические беженцы из России становятся жертвами обмена конфиденциальной информацией между чиновниками европейских стран и Москвой. Западные правительства все более равнодушны к судьбе политических диссидентов, особенно если они мусульмане.

«Неопределенность моей судьбы и ожидание того, что меня вышлют назад в руки моих мучителей, приносит больше страданий, чем сами пытки», - посетовал Тумсо Абдурахманов, мусульманин из Чечни, в интервью журналисту издания «Politico» при их встрече в Варшаве. «Для меня лучше умереть здесь и сейчас, чем быть депортированным в Россию», - сказал он.

Абдурахманов бежал от преследований в Чечне - региона, где путинский ставленник Рамзан Кадыров с особой жесткостью подавляет инакомыслие.

Но бегство в Евросоюз не стало спасением для Абдурахманова. После издания политически мотивированного красного уведомления Интерпола (1), Польша отказала ему в убежище. Правозащитники привлекли внимание к проблеме. Но даже протесты ведущих правозащитных организаций, не смогли повлиять на решение польских властей.

Только в этом году в ЕС было рассмотрено более 20 подобных дел, и еще около сотни ожидаю решения.

Но тот факт, что Россия злоупотребляет полномочиями Интерпола, это только верхушка айсберга. Ветераны путинской дипломатии руководят ключевыми полицейскими ведомствами ОНН: Владимир Воронков возглавляет Управление ООН по борьбе с терроризмом, а Юрий Федотов с 2010 года руководит Управлением ООН по борьбе с преступностью и наркоторговлей.

«Оба эти ведомства стали оружием охоты России за бежавшими диссидентами», - сообщил изданию «Politico» Алекс Оболенец, израильский адвокат, помогающий политическим беженцам. В качестве примера, он приводит случай, когда Интерпол отказался отменить ордер на арест одного из его клиентов Павла Окружко, как политически мотивированный.

Несмотря на возражение крупнейших правозащитных организаций, ведомство оставило решение в силе, обосновав его положениями контртеррористических резолюций ООН.

Дверь к произволу Интерпола была открыта 11 сентября, когда США на собственном примере показали, как можно использовать законы о борьбе с терроризмом для того, чтобы игнорировать международные и внутренние законы и мерах защиты и правах человека.

Тем самым США подорвали систему международного права, позволив репрессивным режимам последовать по их стопам.

Кремль прибегает к инструментам Интерпола, чтобы оправдать репрессии внутри страны, такие как преследования крымских татар в аннексированном Крыму или грубые нарушения прав человека в отношении мусульман Кавказа.

Простое исследование данных Интерпола открывает нам сотни чеченских имен, которых там больше чем китайских и американских вместе взятых. Для России, где проживает всего 1 млн. чеченцев, это подозрительно большое число «бежавших преступников».

Если ты российский, турецкий или азербайджанский диссидент в Европе, то тебе неважно, кого выберут главой Интерпола.

Растущее число европейских стран отказывают бежавшим из России чеченским диссидентам в убежище, что является открытым нарушением законодательства ЕС, а также внутреннего и международного права.

На пример, в августе этого года, Польша депортировала известного чеченского диссидента Азамата Байдиева, который получил политическое убежище в ЕС в 2007 году. В России Байдиев пропал без вести, о его судьбе до сих пор ничего не известно. В июле Словакия, открыто игнорирую конвенции ООН, выслала еще одного диссидента и соискателя убежища из России - Аслана Яндиева.

К сожалению, Путин не единственный, кто использует инструменты Интерпола для своих целей.

Авторитарный режим Ильхама Алиева в Азербайджане также успешно эксплуатирует полицейское ведомство для поимки своих противников в Европе. Турция тоже активно использует Интерпол в своих целях, чей президент Реджеп Райип Эрдоган давно ведет охоту на бежавших турецких оппозиционеров за границей.

После безуспешной попытки переворота 2016 года, Турция подала в Интерпол заявку на издание около 60 000 красных уведомлений.

До сих пор неизвестно, сколько из них было одобрено, но десятки турецких диссидентов в Восточной Европе, были высланы по этим красным уведомлениям.

Что самое печальное, что западные правительства игнорируют их зов о помощи. Если люди, которые бегут от тиранов в надежде спасти свою жизнь, не могут рассчитывать на помощь так называемых демократических стран, это значит, что вся мировая полицейская система трещит по швам.

Если ты российский, турецкий или азербайджанский диссидент в Европе, то тебе не важно, кого выберут главой Интерпола, потому что Интерпол уже прогнил изнутри.