Курдская оппозиция обвиняет РПК в «арабизации» Западного Курдистана

Любопытное обвинение в адрес PYD-YPG (сирийской ветви Рабочей партии Курдистана — РПК) звучит со стороны курдской оппозиции их правлению на севере Сирии (Рожава, Западный Курдистан). Вопреки популярному мнению, которое продолжает рассматривать РПК как курдское националистическое и сепаратистское движение, курдская оппозиция обвиняет их в...арабизации Западного Курдистана.

Издание Rudaw цитирует ученого из Западного Курдистана Фарида Сайдуна, который на своей странице в Facebook сообщил, что «из-за политики PYD и «закона о принудительной военной службе», тысячи молодых людей в возрасте 18-40 лет, мигрировали из Рожава. Часть из них бежали в Южный Курдистан (Иракский Курдистан - ГИ), а другая часть в Турцию и Европу».

Далее Сайдун также указывает, что отток курдского населения из территорий, подконтрольных YPG, привел к большим демографическим изменениям. «Многие арабы из остальной части Сирии прибыли в Рожава и поселились в домах курдов, присвоив их имущество и земли, в результате арабское население увеличилось в три раза больше, чем курдское», — пишет курдский ученый.

По его словам, с приходом PYD-YPG были закрыты многие курдские школы и образовательные учреждения, в итоге регион, называемый Рожава, вернулся к ситуации, которая наблюдалась в 1910 году.

Это интересное признание, но о чем оно говорит? Дело в том, что у сирийской РПК есть два основных лица (на самом деле, возможно, больше, но сейчас речь не об этом). Условно это «сирийские курды» и «многонациональная коалиция за демократию и права женщин». В зависимости от ситуации используется соответствующее лицо. Когда ситуация требует представить организацию в качестве просто «сирийских курдов», испытывающих угнетение со стороны Турции и других акторов, используется именно эта сторона, и все идеологические акценты просто отодвигаются на второй план, зато активно используется обвинение в адрес Турции, которая якобы стремится арабизировать Африн,вытеснить курдов и т.д.

С другой стороны они же непрестанно подчеркивают, что целью коалиции СДС не является лишь узкий Курдистан. В этом вопросе заключается одно из разногласий PYD-YPG с пешмерга, которые отказываются воевать за что-либо за пределами Курдистана («мы не наемники, чтобы воевать за пределами Курдистана»). Однако, революционные амбиции PYD-YPG вовсе не ограничиваются одними лишь курдскими районами. И как видим, в своем стремлении подчинить Ближний Восток идеям Оджалана они готовы даже к ситуации, когда по сути происходит арабизация и демографический сдвиг в Курдистане. Просто потому, что арабы и турки под идеями Оджалана гораздо ближе РПК, чем курды мусульмане.