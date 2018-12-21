Журналист в России как партизан при оккупации

Для мусульман героем вчерашней встречи журналистов с Путиным, конечно, стала журналистка из Дагестана Елена Еськина, твердо попросившая его обратить внимание на историю братьев Гасангусеновых, безвинно убитых эскадронами смерти.

Путин в ответ сказал, что слышит об этом первый раз. Это традиционный для него ответ на неудобные вопросы, и обычно в таких случаях потом выясняется, что он не соответствует действительности. Так это произошло и в этот раз.

В частности, бывший член Совета по правам человека при президенте Максим Шевченко утверждает, что Путину известно об этом деле, так как ему о нем докладывали, в том числе, на заседании данного совета.

Впрочем, можно предположить, что на сей раз Путин не лжет, а испытывает проблемы с памятью - версия, которая в последнее время также начинает казаться все более убедительной...

Конечно, в этой ситуации у многих людей возникают сомнения: а стоит ли вообще участвовать в подобном фарсе, задавая вопросы, ответы на которые заранее предсказуемы? Все мы прекрасно помним, как Следственный комитет, которому Путину поручил разобраться с делом Гасангусеновых, "разобрался" с делом убитого журналиста Тимура Куашева, который, как "выяснилось", "умер сам". Нет никаких сомнений в том, что нечто подобное произойдет и в этом случае.

Но все же, подобные вопросы смысл имеют. Не для того, конечно, чтобы добиться истины от этой власти, а для того, чтобы обнажить истину об этой власти.

В конечном счете, накопление фактов их лжи, невыполненных обещаний, данных доверчивым гражданам, поручений, данных тем, с кем они одним миром мазаны и прикрывают друг друга, медленно, но верно, капля по капле разрушает их власть. Если бы это было не так, они бы не тратили миллиарды на пропаганду, не запрещали бы тысячи наименований литературы, не блокировали бы сайты, и не думали бы о том, как отгородить своих подданных от интернета, импортозаместив его полностью контролируемым аналогом (гулагнет).

А раз так, подобные вопросы и другие информационные демонстрации являются пулями, летящими в сторону этой власти. А выпускающие их журналисты - партизанами, которые оказывают сопротивление оккупантам, даже, когда оно кажется безнадежным.