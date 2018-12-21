В Казани отменили митинг в защиту мусульманских меньшинств Китая

Неделю назад в СМИ появились сообщения о том, что власти Казани наконец-то согласовали акцию протеста против угнетения мусульманских и тюркских меньшинств властями коммунистического Китая. Об этом сообщил лидер Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин. Акция должна была состояться 22 декабря в сквере Тинчурина, хотя организаторы просили другие площадки.

Согласованный исполкомом Казани анти-китайский митинг сам по себе является необычным феноменом, ведь напомним, что власти Казани в последнее время либо отказывают татарским национальным активистам в проведении митингов, либо в лучшем случае разрешают их провести где-нибудь на окраине. Митинг протеста против политики китайких властей исполком Казани уже отказывал провести дважды. При этом у властей нет никаких проблем с согласованием митингов коммунистов или других сил.

Увы, но пока что и этот митинг не получается провести, впрочем, не по причине запрета. В этот раз проблемы случились у самих организаторов. Об этом сообщил сам Наиль Наибуллин журналистам издания «Idel.Реалии»:

«— К сожалению, Союз татарской молодежи "Азатлык" вынужден его отменить и перенести на январь следующего года. Причина: непредвиденная ситуация, форс-мажор. У главного организатора митинга Рафика Каримуллина возникли семейные обстоятельства, а именно тяжелая болезнь близкого человека, за которым он должен ухаживать, поэтому он не сможет присутствовать на митинге 22 декабря. В связи с тем, что он единственный уполномоченный на месте проведения мероприятия, проведение митинга с точки зрения закона не представляется возможным. Поэтому было принято решение митинг отменить и наметить его на январь 2019 года. Союз татарской молодежи "Азатлык" приносит свои извинения из-за этой ситуации»

Что ж, желаем успехов организаторов и надеемся, что в январе у них все получится.