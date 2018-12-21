Путин: 6-я псковская рота ВДВ - пример для российской молодежи

На прошедшей пресс-конференции Владимир Путин внезапно назвал идеальный пример для российской молодежи, пример, на который должны равняться молодые люди в РФ. По мнению Путина это шестая рота Псковской дивизии ВДВ, погибшая в Чечне в 2000 году.

"Когда мне говорят о молодёжи, я всегда вспоминаю трагические и героические события. Давайте вспомним роту десантников. Шестая рота. Прямо со школьной скамьи мальчишки попали на войну. 96 человек против 2000. В живых осталось шесть человек. Три дня длился бой, несколько раз переходил в рукопашную. Дрались сапёрными лопатами, ножами. 19-20 лет ребятам - вот герои, вот молодёжь. " – цитирует Путина "Московский комсомолец".

Опустим обсуждение настоящих чисел, поскольку ичкерийские сообщения о количестве сражавшихся и убитых с обеих сторон разительно отличаются от российской федеральной версии. Дело даже не в этом. Идеальный молодой человек, с точки зрения российского президента, это мальчишка, которого со школьной скамьи тут же бросили в бессмысленную колониальную войну на земле, которую абсолютное большинство россиян не любят и не хотят посетить даже сегодня.

Напомним, что еще в 2003 году было опубликовано открытое обращение региональной общественной организации семей погибших военнослужащих к президенту Путину. В нём родственники задали ряд вопросов к и. о. командующего ОГВ генералу Геннадию Трошеву, начальнику Генштаба генералу А. В. Квашнину и к командованию ВДВ: «Почему выход роты был задержан командованием на сутки? Почему имущество роты нельзя было забросить на вертолёте? Почему рота двигалась в заранее подготовленную для неё засаду? Почему роте не оказала поддержку дальнобойная артиллерия? Почему командира роты не предупредили о наличии на маршруте главных сил противника? Каким образом информация о передвижении роты стала известна боевикам? Почему командир полка требовал держаться и обещал помощь, хотя роту можно было в любой момент отвести, а посланная на помощь рота пошла по самому неудобному маршруту? Почему военные оставили на три дня поле боя боевикам, позволив им похоронить своих погибших, собрать раненых? Почему опубликованная через пять дней информация псковских журналистов застала генералов врасплох?».

Обоснованная критика командования федеральных сил, чьи ошибки и коррупция (характерные вообще для российской армии в обе чеченские войны) собственно и привели к смерти десантников, хоть изредка, но проскальзывают сквозь шум героического культа шестой роты.

Например, военный обозреватель Владимир Сварцевич прямо утверждал, что «никакого героизма не было, откровенное предательство ребят конкретными лицами нашего командования»:

«Вопреки запрету контрразведки удалось поговорить и со свидетелем гибели парней — с пацаном, которого послал погибший в том бою комбат Марк Евтюхин, чтобы он рассказал правду. За ночь материал был написан, я составил полную хронику происходившего по часам и минутам. И впервые назвал реальную цифру погибших в одном бою. Все было правдой. Но патетические слова, которые якобы Марк Евтюхин сказал по рации — «вызываю огонь на себя» — были неправдой. На самом деле он сказал: «Вы козлы, вы нас предали, су*и!»».

Вот собственно такого рода «героизм» и предлагает в качестве примера для российской молодежи (в том числе кавказской) президент России.