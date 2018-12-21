Как и почему РПК шантажирует Запад

Решение Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии стало шоком для сирийских курдов. Это расхожее утверждение во всех своих вариациях за последние пару дней стало обязательным элементом едва ли не каждой статьи о выводе американских солдат из Сирии. Особенно часто оно встречается у авторов, которые симпатизируют (или прямо встают на сторону) делу PYD-YPG, пытаясь подчеркнуть каким предательством курдов является решение Трампа, насколько коварным ударом в спину станет выход американцев из Сирии.

Все же, давайте посмотрим на это реалистично. Можно плохих вещей можно сказать про лидеров левацкой группировки РПК, но их нельзя назвать наивными идиотами (в отличие от многих сторонников, как в самой курдской среде, так и за ее пределами). Нет, если бы они были таковыми, вряд ли организация дожила бы до сегодняшних дней с начала 1980-х годов, пережив разгром от турецких силовиков, поимку и заключение своего лидера, расколы и многое другое. Как никак, в сегодняшнем конфликте в Сирии лишь асадитская БААС по своему долгожительству и политическому опыту может сравниться с ними.

Это мы напоминаем к тому, что почти наверняка лидеры PYD-YPG знали, что активная поддержка Вашингтона это не навсегда, тем более, что сам Вашингтон неоднократно утверждал устами своих представителей, что сотрудничество с СДС (Сирийскими демократическими силами) является решением временным и ситуационным.

С другой стороны, лидеры СДС, безусловно, хотели бы продлить американское присутствие в Сирии, которое является гарантией от турецкого вторжения. И вот ради этого они изображают «шок». И более того, пытаются надавить на США и западное общественное мнение с помощью весьма продуманного набора средств.

В первую очередь это намеки (или прямые угрозы) на возможное сотрудничество СДС с Дамаском, а значит и с Ираном и РФ. Но что может быть лучше такого средства как устрашение западного мира фигурой ИГИЛ?

Красной нитью через все заявления СДС проходит сообщение о том, что ИГИЛ не разгромлены до конца, и что они все еще представляют военную опасность (очевидно, что ИГИЛ разгромлен лишь до той степени, до которой они могут быть разгромлены вообще). А значит, 60 000 боевиков «самой эффективной» армии, вооруженной до зубов и поддержанной западными союзниками (напомним, что Британия и Франция пока не собираются никуда уходить) не смогут справиться с осколками ИГИЛ без 2000 американцев. Такого самоуничижения и одновременного признания мощи как США так и ИГИЛ, пожалуй мы не слышали еще ни от кого.

Разумеется, сюда же входит пряма угроза от командиров YPG оставить войну с ИГИЛ, в частности операции в Ханжине, чтобы, якобы сосредоточиться на отражении возможного вторжения турок и их союзников из ССА. Для тех, кто помнит еще, как вообще начиналось сотрудничество США с курдско-сирийскими левыми радикалами, это может показаться безумным, как будто YPG оказывают одолжение Вашингтону, сражаясь с ИГИЛ, а не наоборот.

Ну и новейшая угроза от самых эффективных и беспощадных противников ИГИЛ в Сирии. В четверг, на следующий день после того, как стало известно, что Трамп собирается вывести американских солдат из Сирии, появились сообщения, что лидеры PYD-YPG рассматривают возможность освободить почти 3200 пленных боевиков ИГИЛ и членов их семей. Сообщение об этом распространила Сирийская обсерватория по правам человека, и сами представители СДС первоначально отрицали его. Однако, как сообщает The New York Times, представитель западной коалиции подтвердил информацию от СОПЧ.

«Наилучшим из всех ужасных вариантов, вероятно, является то, что сирийский режим будет опекать этих людей», - сказал чиновник журналистам The New York Times на условиях анонимности, поскольку ему не было разрешено обсуждать этот вопрос по протоколу. «Если они будут освобождены, это станет настоящей катастрофой и серьезной угрозой для Европы».

Боевики ИГИЛ содержатся в примерно семи временных тюрьмах в городе Айнисса в северной Сирии. Члены их семей содержатся в лагере неподалеку. В докладе СОПЧ говорится, что руководство СДС обсуждало вопрос освобождении заключенных, потому что страны происхождения многих из них отказались забрать их обратно. СОПЧ сообщает, что помимо сирийцев заключенные представляют 31 страну, а члены их семей - 41 страну.

Интересно, что такой возможный шаг СДС, даже несмотря на отрицание со стороны самих СДС (или возможно до того, как стала известна их реакция) поддержали многие открытые сторонники СДС, восхваляющие их за яростную борьбу с «исламо-фашизмом», например открытая сторонница РПК голландская журналистка Фредерике Геердинк (депортированная в свое время из Турции за откровенную поддержку терроризма).

Можно представить, что бы сказал мир, если бы, например, Турция решила отпустить всех заключенных сторонников ИГИЛ. Обычно Турцию обвиняют в поддержке джихадистов, если турки освобождают из заключения подозреваемых в связи с ИГИЛ, то есть людей, чья вина не доказана. Но ультралевым «защитникам западного мира» все сходит с рук. Они могут отпустить тысячи боевиков, могут перестать вообще воевать против них, могут угрожать переметнуться к Асаду, РФ и Ирану. Другими словами, РПК будет продолжать шантажировать Запад.

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