Халяльная шоколадка вызвала негодование исламофобов

Информация о том, что всемирно известная швейцарская шоколадная марка Toblerone получила сертификат халяль, указывающий на то, что продукт соответствует требованиям исламского права, вызвала негативную реакцию со стороны некоторых немусульманских потребителей, и радость со стороны многих мусульман.

После объявления, прозвучавшего от американской кондитерской компании Mondelez, некоторые немусульманские потребители призвали бойкотировать известный бренд, утверждая, что их идентичность была проигнорирована.

Треугольные батончики шоколада, который стала незаменимым для магазинов беспошлинной торговли, сертифицирован как халяль с апреля 2018 года, согласно данным компании.

Как сообщает швейцарская ежедневная газета Blick, группа Mondelez, владеющая брендом Toblerone, решила не разглашать эту информацию, чтобы избежать негативной реакции со стороны немусульманских потребителей.

Подчеркнув, что оригинальный рецепт и содержание шоколада не были затронуты, представитель компании заявил, что «они просто избегают использования таких продуктов, как алкоголь и свинина».

Реакция исламофобских «потребителей» не может не вызывать удивления. Страшно представить от чего они еще готовы отказаться, если сообщить им, что обычная питьевая вода это тоже халяль. Также как обычные овощи, фрукты, бобы и т. д. Видимо, просто умрут с голоду, удавятся в стремлении спасти свою «идентичность» от Ислама.

Отметим, также, что хотя мусульмане в целом удовлетворены этим решением, у них также есть некоторые вопросы относительно того, содержали ли предыдущие продукты алкоголь и свинину.

Напомним, что мировой рынок халяля оценивается в 430 миллиардов долларов, и как ожидается, достигнет около 740 миллиардов долларов в 2025 году, согласно отчету независимой исследовательской компании Grand View Research в феврале 2018 года.