Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов утверждает, что на полуострове растет уровень террористической угрозы. Такое заявление он сделал по итогам заседания Антитеррористической комиссии Крыма, сообщают «Крым.Реалии».

По его словам, главной угрозой «остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе».

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб. В том числе, выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир», – написал Аксенов в Facebook.

Российский глава Крыма добавил, что на полуостров могут возвращаться крымчане, которые «получили опыт в составе международных террористических групп».

«Реальную опасность представляет деятельность функционеров и сторонников радикальных исламистских организаций, идеологий и учений», – отметил Аксенов.

Напомним, что вопреки решению верховного суда России, который запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список объединений, названных «террористическими», сама партия не отметилась ни в одном известном террористическом акте, так как исповедует ненасильственные методы борьбы. Этот факт признается широко во всем мире, даже теми, кто не разделяет цели ХТ.

Что же касается крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины, то дискуссия об этом продолжается с 2016 года. В Меджлисе крымскотатарского народа отмечали, что все материалы по данному вопросу были переданы президенту Украины Петру Порошенко и главе МВД Арсену Авакову.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно. Хотя глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов требовал присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону» имени Номана Челебиджихана номер воинской части.

В общем Аксенов продолжает «старую песню о главном», ведь воображаемая исламистская угроза в Крыму не сходила с уст сторонников «русского мира» даже до 2014 года, когда они все призывали Киев «принять меры против сил, угрожающих стабильности и территориальной целостности Украины».

Ну и конечно не преминем напомнить, что самый громкий и смертоносный теракт за последние десятки лет (он пришел на аксеновский период руководства Крымом, что уже должно насторожить) совершил русский парень Владислав Росляков - поклонник Путина, "Новороссии" и "Русского мира".