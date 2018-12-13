Турция готовится к войне

Турция начнет новую военную операцию в Сирии в течение «нескольких дней» против сил Отрядов народной самообороны (YPG), поддерживаемых США, заявил в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы начнем операцию по освобождению восточной части Евфрата от сепаратистской террористической организации в ближайшие несколько дней», - сказал Эрдоган во время выступления на саммите оборонной промышленности Турции, который состоялся в президентском дворцовом комплексе Бештепе в столице Анкары, имея в виду территорию, которая находится под контролем YPG (сирийской ветви РПК).

«Мы завершили наши приготовления», - сказал Эрдоган.

Эрдоган также сказал, что операция будет нацелена на террористические организации, действующие в Сирии, добавив: «Нашими целями никогда не будут американские солдаты».

Напомним, что американцы тесно сотрудничают с YPG в рамках возглавляемого ими альянса Сирийских демократических сил (СДС) против группировки «Исламское государство»*.

Американские войска вместе с СДС находятся к востоку от Евфрата, а также в городе Манбидж, который находится к западу от реки.

Комментарии Эрдогана прозвучали на следующий день после того, как Пентагон объявил о создании наблюдательных пунктов США на северо-восточной границе Сирии, чтобы предотвратить конфликты между турецкой армией и YPG, несмотря на призывы Анкары не предпринимать никаких действий. Об их появлении сообщил официальный представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг. «По приказу министра Мэттиса США установили наблюдательные посты в северо-восточном приграничном регионе Сирии в целях обеспечения интересов безопасности Турции, нашего союзника по НАТО», — сказал Мэннинг.

Эрдоган и ранее угрожал атаковать районы, удерживаемые YPG. Стремясь избежать столкновения, союзники по НАТО согласовали в июне «дорожную карту» по Манбиджу.

Но, по словам Эрдогана «это не Турцию защищают от террористов, а террористов защищают».

По мнению экспертов первым объектом возможного наступления ориентирующейся на Анкару оппозиционной Сирийской национальной армии (место дислокации — север Алеппо) станет город Тель-Абьяд. Турки уже начали переброску военной техники и отрядов сил специального назначения к пограничной зоне.