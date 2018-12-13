"Главный враг и главная угроза": исламский фактор по Венедиктову

Околокремлевское псевдооппозиционное "Эхо Москвы" в очередной раз продемонстрировало свое отношение к Исламу и мусульманам. На этот раз отличился сам его главред Алексей Венедиктов в интервью журналу Esquire.

В частности, он заявил о том, что главный враг Запада не "русский мир", а "по‑прежнему исламский фундаментализм", а внутри самой России "главная угроза — национальные меньшинства и республики". При этом из дальнейшего пояснения не осталось сомнений, что речь идет именно о мусульманских меньшинствах и мусульманских республиках.

«Года два назад я беседовал с человеком, занимающим высокий пост в правоохранительных органах, он сказал: „Ты знаешь, как быстро строятся мечети в Поволжье? Знаешь, что туда ходит только молодежь?“ Это у нас бабушки в платочках, а там только молодые. Там зреет», — поведал своему собеседнику Венедиктов, согласившись с его тезисом о том, что "формируется вполне себе Волжская Булгария".

При этом, правда, он негативно оценил наступление Кремля на языки титульных наций российских республик: "Для людей это очень болезненно. Давай вспомним 1917 год: политика Александра III по языкам привела к тому, что 20 лет спустя революцию поддержали все национальные меньшинства в стране. Они видели в русском империализме угрозу их культуре. И то же самое случилось в 1990-е".

Что это, шизофреническое раздвоение сознания? Ведь если "главная угроза — национальные меньшинства и республики" и "формируется вполне себе Волжская Булгария", которая предстает как что-то среднее между Третьим Рейхом, ИГИЛ и бандеровской Украиной, то получается, все правильно делают чекисты, объявляя войну национальным языкам в республиках.

Впрочем, возможно, Венедиктов считает, что борьбу эту можно было бы ограничить мечетями, понимая, что они и есть главные очаги сопротивления мусульманских народов деградации и дебилизации, идущим из Москвы, используя для нее и национальные языки. Так примерно и делали коммунисты, которые под видом культур "национальных по форме и социалистических по содержанию" эффективно насаждали среди мусульманских народов атеизм.

Но у коммунистов для этого было чуточку больше мозгов и какая-никакая идеология - марксизма-ленинизма. К счастью, у нынешних борцов с Исламом в России оба эти фактора отсутствуют.