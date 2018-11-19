Ночные клубы в Дагестане: вред без пользы

Призыв мусульманской общественности Дагестана закрыть в республике ночные клубы закономерно вызвал очередную истерику у исламофобов.

Показательно выступил на «Эхе Москвы» некто Дмитрий Глуховский, русский писатель - выпускник Иерусалимского университета (перефразируя Сталина, можно сказать, что других русских писателей у этого радио для нас нет). "Ну, слушайте, во-первых, внедрение национальных каких-то норм морали и уголовного права на территории Российской Федерации приводит к распаду Российской Федерации. Вот так. Если что-то разрешено в Москве, то это должно быть разрешено не важно где. Да? В Якутии и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, и в Хакасии. Ну, не говоря обо всех остальных наших неоднозначных регионах. И, значит, вообще-то это шаг в направлении Саудовской Аравии, если что. Ну, то есть в тот момент, когда ночной клуб называется рассадником разврата, алкоголизма и растлевает молодежь, совершенно очевидно, что эту риторику мы слышали неоднократно в исламской республике Иран, в королевстве Саудовская Аравия и так далее", - возмутился русский писатель из Иерусалимского университета.

В общем-то, здесь озвучена основная идеология, противостоящая таким инициативам мусульманского общества. И, несмотря на то, что «Эхо Москвы» как бы либерально-оппозиционное СМИ, можно не сомневаться в том, что в этом вопросе озвученное Глуховским мнение совпадает с позицией российского истеблишмента. Данный момент надо пояснить, потому что он вызывает непонимание с двух сторон. Во-первых, у мусульман, которые надеются на то, что подобные инициативы найдут отклик у нынешнего режима, так как он, якобы, за традиционные ценности, здоровую нацию, повышение рождаемости и т. д. Во-вторых, у оппозиционных либералов, которые в таких ситуациях начинают стыдить мусульман тем, что они выступают за «скрепы», как и Путин, который потом бомбит, убивает, похищает и сажает их мусульман.

На самом деле, надо понять, что вся «скрепность» российского режима является абсолютно лицемерной и не соответствует образу жизни и системе ценостей его же правящего класса — этого сборища алкоголиков, наркоманов, распутников, содомитов и просто дегенератов. И в любом случае, даже та малая часть этого класса, которая воспринимает свои «скрепы» всерьез, конечно, подразумевает под ними не исламские нормы с полным запретом алкоголя, внебрачных отношений и т. д., которые они воспринимают как «средневековье», а некий «православный гламур» с показными постами и посещениями церквей, которые никак не влияют на их обычный образ жизни.

Впрочем, с воинствующими государственниками и либеральными фундаменталистами, настаивающими на принципе «одна страна — одни законы» (лицемерном прежде всего потому, что никакие законы в России не действуют), спорить бесполезно, потому что, либо они ставят перед фактом мусульман, либо мусульмане ставят перед фактом их. Но есть определенная категория людей, на чьи аргументы следует ответить. Речь идет о национал-демократах, говорящих от имени мусульманских народов и выступающих за дистанцирование от существующей в России системы с прицелом на построение собственных независимых, современных, успешных государств. Эти люди также выступают против подобных инициатив мусульманской общественности, выдвигая свои возражения, основные из которых мы рассмотрим ниже.

1. Запретительные инициативы мусульманской общественности сужают пространство гражданских свобод, без которых невозможно современное гражданское общество и государство.

Однако существование ночных клубов, "саун" и т. п. нисколько не помешало в последние два десятилетия уничтожению независимых журналистов, политиков, религиозных деятелей и правозащитников. Скорее наоборот, чем меньше становилось их, тем больше становилось ночных клубов и "саун", и, исходя, из изложенного выше, есть основания предполагать, что так будет и дальше (недаром "дагестанские" власти уже отвергли инициативу мусульманской общественности).

Далее, завсегдатаи ночных клубов и "саун" как-то не были замечены в борьбе за реальные гражданские права и свободы. Напротив, в авангарде последней в Дагестане обычно были именно «религиозники», на подавление которых репрессивная система и бросала основные силы, в то время, как единичные исключения в виде каких-то экзотических феминисток (обычно приезжих) воспринимались и воспринимаются этой системой как безобидные курьезы. И не просто безобидные, а весьма полезные колониальной администрации для создания выгодного ей образа борцов за гражданские свободы как носителей чуждых кавказцам и мусульманам ценностей. При том, что, повторимся, это не соответствует истинному положению вещей, при котором реальными борцами за гражданские права и независимые институты в Дагестане были именно религиозные круги.

2. В обществе, где отсутствует свобода, неизбежно будут господствовать тирания, культ личности, раболепие перед властями и т. п., поэтому, вставая на путь запретов, мусульмане способствуют именно этому.

Во многих тоталитарных коммунистических странах были разрешены и продажа алкоголя, и дискотеки, в то время, как в той же Финляндии до сих пор действует "сухой закон". Можем ли мы сказать, что в первой группе стран больше гражданских свобод, чем во второй? Или что в каримовском Узбекистане с его ночными клубами их больше, чем в Малайзии, во многих штатах которой они или запрещены, или ограничены?

На самом деле, надо понимать, что даже на Западе ядро институтов современных демократии и правовых государств сформировались в достаточно консервативных обществах. Более того, как и в ситуации, описанной в Дагестане, борьба за них часто велась религиозными, протестантскими движениями, которые под свободой подразумевали не ночные клубы, а свободу собраний, ассоциаций, прессы, защиту частной собственности, хранения и ношения оружия и т. д. Свобода же в том понимании, которая ассоциируется сегодня с гей-парадами, феминистками и т. п. - это относительно недавнее явление даже для самого Запада, связанное с послевоенными культурной и сексуальной революциями. То есть, демократии существовали и до них в достаточно консервативных обществах, где были запрещены разводы, аборты, гомосексуализм и т. д., и более того, можно сказать, что навязывание большинству этих ценностей сегодня на Западе оборачивается ростом популистских сил, которые играют на отторжении нормальными людьми этого Содома.

Так стоит ли мусульманским народам постсоветского пространства, стоящим в самом начале пути борьбы за гражданское общество и правовое государство, не достигнув тех результатов, которые поколениями имели консервативные христианские общества, сразу стремиться перепрыгнуть в состояние, в котором они находятся сегодня?

3. Публичное пространство, в котором господствуют религиозные запреты, несовместимо с развитием туризма, без которого Кавказ и Дагестан так и будут жить на подачки Кремля.

Честно говоря, читать, что в современной России развитие туризма на Кавказе будет способствовать его независимости от Кремля, довольно странно, так как любое «развитие» в ней сегодня осуществляется именно под контролем последнего. А с того момента, как туземного вождя Абдулатипова заменили на русского генерал-губернатора Васильева и его команду российских «варягов», непонятно, о какой независимости чего-то в Дагестане можно говорить — ведь все стратегические сферы находятся под контролем федералов.

Тем не менее, если говорить о развитии туризма, надо понимать, что приморский туризм и горный туризм (хотя Кавказ в целом и Дагестан в частности неоднородны в ландшафтном отношении) развиваются по разным принципам.

Расслабленный образ жизни, вечеринки и т.п. характерны в основном для первого, но и здесь не все так однозначно — сегодня рынок халяльного туризма переживает настоящий бум, и если уж привлекать туристов, непонятно, почему обязательно нужно собирать любителей выпивки и разврата со всей России и всего мира, а не мусульманских туристов, у которых куда больше денег, причем, в твердой валюте. Тем более, что перед глазами пример соседнего Азербайджана, переживающего бум именно арабского туризма. Так не лучше ли сразу нацеливаться на культурно близкую клиентуру, чем стремиться конкурировать в разврате и пьянстве с курортами Сочи, Туапсе, Анапы и Крыма?

Что же касается горного туризма, то для избирающих его людей, ночные клубы обычно не являются приоритетом — они едут именно за природой и отсутствие в городах ночных клубов вряд ли остановит их при наличии нормальной инфраструктуры и сервиса. Тем более, что в крайнем случае необходимое для себя туристы могут получать на территории отелей - для этого необязательно эту грязь выносить в города, где живут местные жители.

В целом же, надо сказать, что отдалению Кавказа от России будет способствовать никак не развитие обычного туризма, влекущее к устранению различий в образе жизни туристов и обслуживающего их населения, а как раз та "исламизация", пусть даже и символическая, которой так боятся все, от существующей власти до противостоящих ей на словах либералов. К слову, поддержавший инициативу мусульманской общественности Хабиб Нурмагомедов в эти дни снова подвергся травле, в том числе, и прокремлевских блогеров и телеграм-каналов. Как видно, не защитила его от нее даже встреча с Путиным, явно вынужденная для последнего.

И это показывает, кто в России воспринимается как действительно антисистемный элемент - просто по факту приверженности своей системе ценностей, независимой ни от Кремля, ни от "Эха Москвы".