В Египте запрещают продажу желтых жилетов

Власти Египта незаметно ввели ограничения на продажу желтых светоотражающих жилетов, опасаясь, что оппозиционеры могут попытаться скопировать французских протестующих во время годовщины восстания в следующем месяце 2011 года, когда был свергнут автократ Хосни Мубарак.

Представители службы безопасности и розничные продавцы заявили, что дилерам оборудования для промышленной безопасности было дано указание не продавать желтые жилетки обычным покупателям с улицы и ограничивать бизнес оптовыми продажами проверенным компаниям, и только после получения разрешения полиции. Им сказали, что преступники будут наказаны, сообщили чиновники, не вдаваясь в подробности.

Шесть продавцов в центре Каира, где сосредоточены магазины промышленной безопасности, заявили, что больше не продают желтые жилеты. Двое отказались продавать их, не объяснив причин, но другие четверо сообщили The Associated Press, что им запретила полиция.

«Кажется, они не хотят, чтобы кто-то делал то, что делают во Франции», - сказал один из продавцов. «Полиция пришла сюда несколько дней назад и сказала нам прекратить продавать их. Когда мы спросили, почему, они ответили, что действуют по указанию», - сказал другой. Оба говорили на условиях анонимности, опасаясь репрессий.

Сотрудники службы безопасности заявили, что ограничения будут действовать до конца января. Они сообщили, что импортеры продукции промышленной безопасности и оптовые торговцы были вызваны на встречу с высокопоставленными сотрудниками полиции в Каире на этой неделе и проинформированы о правилах.

Чиновники, которые знают из первых рук о мерах, говорили при условии анонимности, потому что они не уполномочены информировать СМИ. Неоднократные звонки и сообщения пресс-секретарю Министерства внутренних дел, которое курирует полицию, чтобы получить комментарий, остались без ответа.

Этот шаг демонстрирует глубину озабоченности египетского правительства безопасностью. В последние два года египетские власти жестко расправлялись с оппозицией, развертывая полицию и солдат по всей стране, чтобы не допустить 25 января каких-либо шествий в ознаменование годовщины начала восстания 2011 года. Множество людей были убиты и ранены в ходе столкновений во время годовщин восстания за несколько лет до этого.

Напомним, что желтые жилеты французских демонстрантов стали символом протестов, которые начались в ноябре против повышения налогов на топливо, но вскоре выдвинули целый ряд требований, включая отставку президента Эммануила Макрона.

В египетских СМИ освещение французских событий подчеркивало последовавшие беспорядки, мародерство и поджоги в Париже, повторяя частое возражение президента Абдель-Фаттах Ас-Сиси о том, что уличные акции приводят к хаосу. Недавно он впервые осудил восстание 2011 года, заявив, что оно ввергло страну в экономические и политические беспорядки.

В Египте практически запрещены акции протеста, и генерал, ставший президентом страны, часто предупреждает, что его жесткая рука в обеспечении стабильности необходима, указывая на войну и разрушения в Сирии, Йемене и Ливии в качестве альтернативы. Его акцент на безопасности приобрел дополнительную значимость в связи с его амбициозной программой реформирования экономики, которая привела к резкому скачку цен, нанеся тяжелый удар по среднему классу.

С тех пор как в 2014 году Ас-Сиси занял свой пост, никаких существенных протестов не было. Тем не менее, правительство постоянно опасается, что они могут вернуться, особенно с учетом того, что протесты 2011 года разразились как часть цепной реакции, вдохновленной восстанием в Тунисе «арабской весны».

Адвокат по правам человека Гамаль Ид сказал, что его базирующаяся в Каире Арабская сеть по информации о правах человека недавно наблюдала всплеск небольших "социальных протестов", главной проблемой которых стала приватизация государственных предприятий.

«Правительство заявляет о своих достижениях, но оно опасается негативной реакции, потому что обычные люди еще не получили ощутимой выгоды от осуществляемых мегапроектов», - сказал Ид, которому власти запретили путешествовать, в то время как веб-сайт его группы заблокирован правительством.

Негад Борай, другой адвокат по правам человека, заявил, что правительство может отложить ожидаемое повышение цен в следующем году, «чтобы избежать протестов, вдохновленных тем, что происходит во Франции».

Ас-Сиси пришел к власти в 2013 году, свергнув спорного, но свободно избранного президента. Он сам был избран в 2014 году и ранее в этом году снова победил на выборах (иного никто и не ждал), действуя практически без сопротивления. Он ответственен за самое массовое преследование критиков в Египте на памяти живущих людей, заключив в тюрьму тысячи исламистов и активистов движения за демократию, отменяя свободы, завоеванные в восстании 2011 года, заставляя замолчать критиков и устанавливая суровые правила для правозащитных групп.

Отметим еще интересный факт — Франция по прежнему, как и сотни лет назад, служит источником революционного вдохновения для стран Ближнего Востока.