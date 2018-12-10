Саудовская Аравия пожертвует 114 миллионов долларов пяти африканским странам

Саудовская Аравия пообещала пожертвовать 100 миллионов евро (114 миллионов долларов) «Группе 5» в Сахеле для проектов развития.

Агентство печати Саудовской Аравии сообщило в пятницу, что королевство пообещало огромную сумму для поддержки программ развития с целью «лишения террористов их защитной среды». Инициатива будет применена к «Группе пяти стран Сахеля», в которую входят Буркина-Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер.

Об этом заявил государственный министр Саудовской Аравии по делам Африки Ахмед Каттан на открытии Конференции по координации партнеров и доноров, которая прошла в столице Мавритании Нуакшоте.

Все страны «большой пятерки» Сахеля страдают от распространения вооруженных террористических групп на своей территории.