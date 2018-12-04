Китайский путь: появятся ли лагеря перевоспитания для казахских мусульман?

"Голос Ислама" не так часто освещает события в Казахстане (хотя мы с удовольствием бы дали трибуну казахским единоверцам, желающим это делать на нашем сайте), но несмотря на это, уже несколько лет наш ресурс заблокирован в этой стране.

Честно говоря, сперва мы не понимали, почему, так как долгое время наше отношение к назарбаевскому режиму было достаточно аккуратным. Было время, когда нынешние казахские власти вполне лояльно относились к исламской проповеди, если она не заходила в вопросы политики, и учитывая сложное геополитическое положение Казахстана и не менее сложную этнодемографическую ситуацию в нем, многие мусульмане в тот момент считали неправильным "раскачивать лодку", чтобы не играть на руку недружественным соседям этой мусульманской страны.

Тем не менее, мы не могли не освещать нападки казахстанских властей на школьников, в частности девочек в платках, из религиозных семей, которые стали явным индикатором изменения политики режима в отношении Ислама. Видимо, это не осталось незамеченным, и наш сайт был заблокирован в Казахстане без предупреждений и объяснения причин (в России мы по крайней мере постоянно судимся с Роскомнадзором и Генпрокуратурой через своих адвокатов).

Однако то, что происходит в Казахстане сейчас на поприще борьбы с религиозными семьями, это уже откровенное безумие. В частности, в Актобе начались аресты отцов покрывающихся школьниц - уже три таких человека были арестованы на сроки от 3 до 5 дней. Еще на четырех родителей наложили штрафы, в общей сложности же готовятся репрессивные меры в отношении 43 родителей, чьи девочки продолжают ходить в школу в платках.

Однако Бердыбека Сапарбаева (на фото), акима (главу) Актобинской области, не устроили столь "мягкие" наказания.

Докладывая о ситуации на открытом совещании с горожанами, его заместитель Кульпаршын Айдарханова сказала, что с "проблемными" семьями идет работа. «Это очень сложные семьи, но мы с ними работаем. Ходим домой, с ними беседуют ветераны», - заверила она своего начальника. Однако его такой "либерализм" не удовлетворил. « Надо посадить на 10-25 дней. Пусть посидят и подумают о будущем своих детей », - сказал он.

Итак, в назарбаевском Казахстане уже начали сажать за хождение детей в школу в платках. Пока на 3-5 дней, но скоро, наверное, будут уже на 10-25 дней. Видимо, не за горами и распространение китайского опыта лагерей перевоспитания на мусульман-казахов в самом Казахстане.

В этом свете совсем по-другому выглядит официальная позиция Астаны по отношению к преследованию казахов в Китае. Не защищает их назарбаевский режим, как можно предположить по репрессиям против мусульман в Казахстане, не из-за боязни Пекина, а из идейной солидарности с ним и желания перенять его опыт.