Ичкерийским ветеранам, задержанным на прошлой неделе, предъявлены обвинениями

На прошлой неделе мы сообщали о том, что ФСБ РФ задержала двух чеченцев за участие в событиях почти двадцатилетней давности. Сегодня стало известно, что им были предъявлены обвинения.

41-летнему Ибрагиму Донашеву и 43-летнему Нажмудину Дудиеву предъявлены обвинения в бандитизме, участии в вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего, сообщает "Кавказский узел" со ссылкой на сотрудника СУ СКР по Чечне.

Часть 2 ст.209 УК РФ (участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях) предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы, ст.279 УК РФ (активное участие в вооруженном мятеже в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации либо нарушения территориальной целостности Российской Федерации) - от 12 до 20 лет лишения свободы, ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего) - до пожизненного лишения свободы.

По словам сотрудника Следкома, во время предварительных допросов задержанные "признали свою вину частично". По его словам, они сознались в том, что в 1999 году и начале 2000-х годов состояли в одной из группировок боевиков под общим командованием Басаева, но отрицают участие в бою под Улус-Кертом.

Напомним, что 27 июля суд приговорил к 19 и 18 годам колонии строгого режима Артура Ушаева и Руслана Наматова, также обвиненных в нападении на псковских десантников. В 2017 году по аналогичному обвинению были осуждены бывший сотрудник службы безопасности президента Чечни Аюб Тунтуев, а также житель Ставрополья Максим Понарьин - его суд приговорил к пожизненному лишению свободы.

В 2016 году за участие в боестолкновении с ротой псковской дивизии ВДВ были осуждены Тамбий Хубиев, Сулейман Ухейда, Алаудин Меньлибаев. В 2015 году суд в Чечне приговорил к 24,5 года колонии строгого режима гражданина Украины Александра Малофеева, а в 2012 году к длительным срокам были приговорены Хамидулла Япов, Кемал Эбзеев и Рашид Атуов.