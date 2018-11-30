ФСБ арестовала двух ичкерийских ветеранов за бой с российскими десантниками в 2000 году

ФСБ России отчиталось за арест двух чеченцев, которые в 2000 году в составе объединенной вооруженной группы под командованием Басаева и Хаттаба сражались с российскими военнослужащими 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики. Тогда в бою погибли 84 военнослужащих России, четверо получили ранения различной степени тяжести.

"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания, Федеральная служба безопасности РФ продолжает розыск всех участников нападения на военнослужащих 6-й парашютной десантной роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ, произошедшего в период с 29 февраля по 1 марта 2000 г. в окрестностях с.Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики, в результате которого погибло 84 десантника", - цитирует "Интерфакс" представителя спецслужб.

За причастность к нападению задержаны Нажмудин Дудиев, 1975 г.р., и Ибрагим Донашев, 1977 г.р., которые доставлены в орган предварительного следствия, где им будут предъявлены обвинения по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж) и 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК России.

Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что ранее за нападение на десантников 13 участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были приговорены к длительным срокам лишения свободы. Также судом рассматривается уголовное дело в отношении еще двоих соучастников.

Между тем, независимые СМИ сообщали о том, что некоторые из осужденных за нападение давали свои показания под пытками.