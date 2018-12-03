Катар выходит из ОПЕК

Катар выйдет из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), заявил в понедельник министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби.

Решение о выходе из блока 15 нефтедобывающих стран, на долю которых приходится значительная часть добычи нефти в мире, было подтверждено государственной нефтяной компанией «Катар Петролеум».

Выступая на пресс-конференции в Дохе, Аль-Кааби сказал: «Решение о выходе отражает стремление Катара сосредоточить свои усилия на планах по развитию и увеличению добычи природного газа с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в ближайшие годы».

Катар - первая страна Персидского залива, которая покидает блок нефтедобывающих стран. и Доха говорит, что они обдумывают этот шаг уже несколько месяцев. Так как решение должно быть принято в конце года, Катар решил быть абсолютно прозрачным на встрече 6 декабря.

Аль-Джазира сообщает, что Катар принял решение за несколько дней до встречи ОПЕК 6 декабря. При этом Доха сообщает, что это решение не имеет никакого отношения к блокаде Катара со стороны КСА, ОАЭ, Бахрейна и Египта. По их словам, это исключительно бизнес-решение и связано с решением Катара сосредоточиться на газе, вместо нефти.

Аль-Кааби сказал: «Мы - маленький игрок в ОПЕК, а я бизнесмен, для меня нет смысла сосредотачиваться на вещах, которые не являются нашей силой, а газ - наша сила, поэтому мы приняли это решение»

Аль-Кааби добавил, что решение об увеличении поставок природного газа заключается в «разработке будущей стратегии, основанной на росте и расширении, как в своей деятельности внутри страны, так и за рубежом».

«Достижение нашей амбициозной стратегии роста, несомненно, потребует целенаправленных усилий, приверженности и преданности делу сохранения и укрепления позиции Катара как ведущего производителя природного газа», - добавил он.

С 2013 года количество нефти, добываемой в Катаре, неуклонно сокращалось с примерно 728 000 баррелей в день в 2013 году до примерно 607 000 баррелей в день в 2017 году или чуть менее 2 процентов от общего объема производства ОПЕК.

При этом общий объем производства за тот же период увеличился с 30,7 млн. баррелей в сутки до 32,4 млн. баррелей в сутки.

Катар присоединился к ОПЕК в 1961 году, через год после создания организации.

Ранее на этой неделе ОПЕК и Россия, которые вместе производят около 40 процентов мировой нефти, заявили, что договорились о новых сокращениях добычи нефти, чтобы цены на нефть в ближайшие месяцы не упали слишком сильно.

В октябре цена на нефть достигла четырехлетнего максимума в 86 долларов, но с тех пор цена снова упала примерно до 60 долларов за баррель.

В тоже время, Катар является крупнейшим в мире поставщиком сжиженного природного газа (СПГ), производящим почти 30 процентов мирового объема.

Катар разделяет с Ираном крупнейшее в мире месторождение природного газа, Северное месторождение.

В сентябре Катар объявил, что увеличит добычу природного газа, добавив четвертую производственную линию, чтобы увеличить мощность Северного месторождения до 110 миллионов тонн в год.

Большая часть ежегодных поставок природного газа из Катара поставляется танкерами в разные страны, включая ОАЭ, которая является одной из стран, налагающих блокаду на Катар.