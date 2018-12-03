В Пакистане лидеры протестов по делу Асии Биби обвиняются в терроризме

Пакистан обвиняет известного религиозно-политического лидера в государственной измене и терроризме в связи с нарушением повседневной жизни общенациональными митингами его партии, после оправдания христианки Асии Биби по делу о богохульстве.

Хадиму Хусейну Ризви, лидеру Техрик-и-Лаббаика Пакистан (TLP) и трем другим лидерам партии, было предъявлено обвинение в субботу за то, что они сделали резкие замечания в отношении пакистанских судебных и военных начальников после того, как Асия Биби была оправдан по делу о богохульстве в Верховном суде.

«Сегодня мы решили выдвинуть обвинения против руководства TLP», - сказал журналистам министр информации Пакистана Фавад Чодри.

«Все те, кто был непосредственно вовлечен в уничтожение имущества, кто плохо себя ведет с женщинами, кто поджигал автобусы - обвиняются по законам о терроризме в разных полицейских участках», - сказал он, добавив, что более 3000 человек были арестованы в связи с протестами TLP.

Ризви, наряду с несколькими другими лидерами TLP, был задержан 24 ноября после того, как полиция начала подавление сотен его сторонников в провинции Пенджаб и портовом городе Карачи.

Тысячи демонстрантов, объединенных TLP, в прошлом месяце заблокировали крупные дороги, сжигали автомобили и автобусы, требуя казни Биби.

Этот хаос последовал за приговором, в котором Верховный суд отменил смертную казнь Биби и приказал освободить ее после восьми лет тюрьмы.

Во время жестоких протестов один из основателей TLP Афзаль Кадри призвал к мятежу против главнокомандующего генерала Камара Джареда Баджва, убийству судей Верховного суда, которые оправдали Биби, и заклеймил премьер-министра Имрана Хана как «сына евреев».

Министр информации Чодри сказал, что Кадри также обвиняется в терроризме и мятеже, наряду с такими лидерами ТLP как Иньятуль Хак Шах и Хафиз Фарукуль Хасан.

«За призыв к мятежу полагается пожизненное заключение, поэтому они могут подвергнуться пожизненному тюремному заключению. Все обвинения будут представлены судам», - сказал Чодри.

Этот шаг, предпринятый в минувшую субботу, показывает, что власти Пакистана не собираются упускать самое главное право, которое отличает государственные власти от частных лиц — монополию на насилие. Государство ясно дает понять, что не позволит группам, какие бы намерения не лежали в основе их действий (никто из нас не будет спорить, что людьми движет любовь к Пророку, мир ему) ставить под угрозы основу безопасность государства.