Женщина, член уйгурского меньшинства, в понедельник подробно описала пытки и злоупотребления, которые она испытала в одном из лагерей для перевоспитания, где китайское правительство держит сотни тысяч задержанных.

Михригюль Турсун, выступая перед журналистами в Вашингтоне, сказала, что ее допрашивали четыре дня подряд без сна, побрили налысо и подверглись навязчивому медицинскому осмотру после ее второго ареста в Китае в 2017 году. После того, как она была арестована в третий раз, обращение ухудшилось.

«Я думала, что мне лучше умереть, чем пройти через эту пытку, и попросила их убить меня», - рассказала 29-летняя Турсун на встрече в Национальном пресс-клубе.

Правозащитные группы говорят, что Китай задержал до 2 миллионов уйгуров, чтобы способствовать тому, что правительство называет «этническим единством» на далеком западе страны. В понедельник более 270 ученых из 26 стран выпустили заявление, в котором обращают внимание на «массовые нарушения прав человека и преднамеренные нападения на культуры коренных народов», происходящие в Китае.

«В лагерях эти задержанные, большинство из которых являются уйгурами, подвергаются глубоко инвазивным формам надзора и психологического стресса, поскольку они вынуждены отказаться от своего родного языка, религиозных убеждений и культурных традиций», - говорится в заявлении. «За пределами лагерей более 10 миллионов представителей тюркских мусульманских меньшинств в регионе находятся под плотной сетью систем наблюдения, контрольно-пропускных пунктов и межличностного мониторинга, которые серьезно ограничивают все формы личной свободы».

Турсун переехала из родного Китая в Египет, чтобы изучать английский язык в университете, и вскоре встретил там своего мужа, от которого родила троих детей. В 2015 году Турсун отправилась в Китай, чтобы провести время со своей семьей, и была немедленно задержана и отделена от своих детей-младенцев. Когда через три месяца Турсун была освобождена, один из ее тройни умер, а у двух других были проблемы со здоровьем. Турсун сказала, что детей оперировали. Она была арестована во второй раз примерно через два года.

Несколько месяцев спустя ее задержали в третий раз и вынудили провести три месяца в тесной, удушающей тюремной камере с 60 другими женщинами, которые спали по очереди, использовали туалет перед камерами безопасности и пели песни, восхваляющие Коммунистическую партию Китая. Турсун сказал, что она и другие заключенные были вынуждены принимать неизвестные лекарства, в том числе таблетки, от которых они теряли сознание, и белую жидкость, вызывавшую кровотечение у некоторых женщин и потерю менструаций у других. Турсун говорит, что девять женщин погибли в течение трех месяцев.

Уйгурка вспоминает, как ее вели в комнату для допросов, сажали на высокий стул, приковывали ноги и руки, на голову надевали шлем и включали электрический ток. «Все мое тело билось в конвульсиях, я чувствовала острую боль в венах. Остальное я не помню… У меня шла белая пена изо рта, – говорит она. – Последние слова, которые я слышала от них – что быть уйгуром преступно».

В конце концов ее выпустили, чтобы она могла отвезти своих детей в Египет, но ей было приказано вернуться в Китай. В Каире Турсун связалась с властями США, а в сентябре приехала в штаты и поселилась в Вирджинии.

По оценкам Государственного департамента, с апреля 2017 года китайское правительство задержало 800 000 человек, а возможно, более 2 миллионов уйгуров, казахов и других мусульман в лагерях политического перевоспитания.

«Соединенные Штаты будут и впредь призывать Китай прекратить эту контрпродуктивную политику и освободить всех тех, кто произвольно задержан», - заявил Государственный департамент. «Мы привержены делу поощрения ответственности тех, кто совершает нарушения прав человека и злоупотребления, в том числе путем рассмотрения целевых мер против официальных лиц Синьцзяна».