Более 175 000 долларов собрали для семьи сирийского подростка, на которого совершили расистское нападение в британской школе

Нападение на сирийского подростка-беженца в Британии, ставшее широко известным благодарю видеоролику, вызвало глобальное возмущение и кампанию по сбору средств, которых для семьи подростка уже собрали около 175 000 долларов.

Видео, опубликованное во вторник, показывает как 15-летнего парня с перевязанной рукой душит другой подросток, а затем его кидают на землю. Инцидент произошел в публичной школе Алмондбери в городе Хаддерсфилд.

Нападающий, который душил подростка, лил на него виду, прижимая его к себе, и говоря: «Я утоплю тебя».

Видео заканчивается тем, что сирийский подросток уходит, не реагируя, покуда его обидчик и другие оскорбляют его.

Выступая на местном телеканале, подросток позже сказал, что он боится пойти в школу.

«Я проснулся ночью и только начал плакать», - сказал он в среду в UK ITV.

«Они думают, что я другой, отличный от них. Я не чувствую себя в безопасности в школе. Иногда я говорю моему отцу: я больше не хочу ходить в школу».

Тем временем, 16-летний подросток, напавший на сирийца, был обвинен в «нападении на почве расовой ненависти» и допрошен, заявила британская полиция в среду.

«Инцидент произошел 25 октября и подвергается тщательному расследованию», - говорится в заявлении полиции Западного Йоркшира.

Депутат парламента от Хаддерсфилда Барри Шерман сказал, что видео было «абсолютно шокирующим».

«Я поддерживал семью, как только впервые было привлечено мое внимание», - написал он в Твиттере.

Британские СМИ сообщили, что судя по странице злоумышленника в Facebook, тот был поклонником Томми Робинсона.

Напомним, что Робинсон является основателем Лиги обороны Англии, которая организовала протесты против мусульманских иммигрантов в Великобритании.

Со вторника, когда впервые появилось видео с нападением, пользователи социальных сетей по всему миру собрали деньги для сирийской семьи, а организаторы заявили, что они близки к своей цели - почти 192 000 долларов.

Мохаммед Тахир, организатор кампании, написал в Твиттере, что 15-летний мальчик и его сестра страдают месяцами от издевательств после переезда в Хаддерсфилд.

Тасним Акунджи, адвокат, представляющий семью, рассказал The Guardian, что семья рассматривает возможность покинуть этот район и, как сообщается, ей предложили поселиться в Оксфорде.

По сообщениям СМИ, семья подростка покинула сирийский город Хомс, который находился в осаде в период с 2011 по 2014 год после вооруженного восстания против Башара Асада.