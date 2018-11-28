Австралия планирует лишать гражданства отечественных "террористов"

Австралия обнародовала планы увеличить полномочия правительства по лишению гражданства людей, осужденных за «терроризм», и по контролю за передвижением австралийских бойцов, которые возвращаются домой с полей битвы в Сирии и Ираке.

Премьер-министр Скотт Моррисон заявил на прошлой неделе, что его правительство хочет, чтобы власти исключили всех, кто был осужден за «террористическое» правонарушение, даже австралийцев, родившихся на родине. Напомним, что одновременно с этим он выделил мусульманских лидеров как несущих «особую ответственность» за предотвращение актов насилия, совершаемых членами «мусульманского сообщества».

«Люди, совершающие террористические акты, отвергли абсолютно все, что стоит за этой страной», - сказал Моррисон на поспешно организованной пресс-конференции в Сиднее.

«Это то, чего нельзя терпеть, и для тех, кто будет заниматься такой деятельностью, и у них есть гражданство в другом месте, или у нас есть основания полагать, что оно есть, они могут уйти».

Действующий в Австралии закон о гражданстве позволяет властям отменить гражданство людей, содержащихся под стражей в течение шести лет или более за «террористическую» деятельность, но только если они уже являются двойными гражданами.

Моррисон назвал эти ограничения «нереалистичными» и сказал, что закон должен быть расширен, чтобы лишать гражданство осужденных «террористов», если они смогут «разумно» получить гражданство в другой стране через своих родителей или бабушек и дедушек.

Консервативное правительство представит законодательство о внесении изменений в закон о гражданстве для закрепления этих новых полномочий, сказал он, на заключительной двухнедельной парламентской сессии года.

Предложение Моррисона прозвучало спустя два дня после того, как полиция во втором по величине городе страны Мельбурне арестовала трех австралийцев турецкого происхождения, предположительно замышлявших массовую стрельбу в городе.

Менее чем за две недели до этого в Мельбурне мужчина сомалийского происхождения убил одного человека и ранил двух других, прежде чем был застрелен полицейскими.

Власти заявили, что все четыре человека вдохновлялись пропагандой ИГИЛ*, хотя ни у из них не было прямых связей с этой организацией.

По мнению экспертов, предлагаемое законодательство, вероятно, столкнется с юридическими проблемами.

«Непонятно, как Содружество имеет право выкидывать людей, которые были здесь в течение многих, многих поколений», - сказала Сангеета Пиллай, конституционный юрист в Центре Калдор, Университета Нового Южного Уэльса.

«Это законодательство сделает некоторых людей без гражданства, по крайней мере, временными, а в некоторых случаях и постоянными».

Премьер-министр Моррисон сказал, что закон также будет стремиться к тому, чтобы навязывать «временные распоряжения об изгнании» так называемых «возвращенных заграничных боевиков» - граждан Австралии, которые отправляются в зоны конфликта, чтобы сражаться вместе с вооруженными группами.

Взяв за пример соответствующий британский закон, это положение позволит Австралии запретить возвращение гражданина на срок до двух лет и наложить строгие условия на их деятельность после их возвращения домой.

Министр внутренних дел Питер Даттон сказал, что в Австралии было семь «террористических» атак, а с 2014 года власти сорвали 15 других заговоров. У девятерых человек, осужденных за «терроризм», уже отозвали гражданство в соответствии с действующим законодательством, в основном за деятельность за рубежом, добавил он.

«Мы оцениваем, что существует около 50 австралийских двойных граждан, которые могут потерять гражданство в соответствии с текущими положениями и даже более, с теми изменениями, которые мы объявляем сегодня», - сказал Даттон.

Моррисон и Даттон также заявили, что возобновят продвижение противоречивого закона, который позволит властям взламывать зашифрованные приложения для обмена сообщениями, которые, по словам полиции, широко используются «экстремистами» и другими преступниками.

Закон, который заставил бы разработчиков приложений и телекоммуникационных компаний предоставлять полиции возможность расшифровать сообщения, вызвал сильную критику со стороны групп за гражданские свободы.

И все же вернемся к основное теме — идее лишать гражданства тех, австралийцев, что участвовали в боях за границей. Мы не будем сейчас обсуждать, насколько правомерно вообще связывать всех таких бойцов с «терроризмом», даже если группы, в которых воевали эти бойцы, были замечены в совершении военных преступлений. В истории есть уйма примеров, когда разного рода «солдаты удачи» из западных стран по определенным причинам принимали участие в самых разных конфликтах, занимая разные стороны, однако, есть крайне мало примеров, чтобы по возвращению они пытались устроить войну дома.

Идея лишать гражданство участников войн на Ближнем Востоке — и да, мы все прекрасно понимаем, что речь почти никогда не идет о распиаренных «защитниках западного мира» из каких-нибудь ЛГБТ-батальонов в составе YPG, но всегда сводится к участникам всякого рода исламских групп – не ограничивается Австралией, она весьма популярна и в Европе. В основе этой идеи лежит глубоко ошибочное и порочное мнение, будто западные общества сами по себе неспособны породить радикализм и экстремизм, и если кто-то из членов этого общества вдруг увлекся радикальными идеями (допустим, что речь идет действительно только о настоящем экстремизме, а не обо всем, что к нему принято относить), то это потому что какие-то арабы во Франции, турки в Германии, пакистанцы в Британии или марокканцы в Бельгии «плохо интегрировались». Из чего, разумеется, следует, что насилие и экстремизм это естественные черты тех сообществ, из которых прибыли новые европейцы или их предки. То есть, говоря проще, турок в Австралии может радикализоваться, не потому что он попал под влияние радикальных идей (также как попадают ультралевые и ультраправые радикалы), а потому что он остался турком.

Поэтому с точки зрения правительств, которые предлагают лишать гражданства своих иностранных бойцов, выглядит логичным лишать их гражданства, чтобы они, якобы, возвращались в тот мир, за который они сражаются. Разумеется, это нисколько не устраивает мусульманские страны. Почему Ирак или Сирия должны отвечать за людей, которые родились, выросли и, что самое главное, радикализовались в Швеции, Британии или Австралии? Не говорит ли этот наплыв иностранных экстремистов скорее о том, что нечто прогнило в этих странах, и это они представляют опасность, а не наоборот?

Другой вопрос, это тот факт, что выгоняя из своих стран предполагаемых экстремистов, сообщество западных стран делает все возможное для того, чтобы у них не было никакой возможности оставаться там, куда они уехали. Иными словами, «исламские экстремисты» должны уехать из стран Запада (даже если они сами плод этих стран), потому что их ценности несовместимы с ценностями Запада, но и в мусульманском мире им никто не даст создать общество (или общества) согласно своим ценностям.