Сириец, застрявший в малайзийском аэропорту на семь месяцев, прилетел в Канаду

Сириец, который провел семь месяцев в малайзийском аэропорту, прибыл в Канаду на этой неделе, чем закончилось его многомесячное испытание, так как теперь он может подать заявление на беженство.

Напомним, что Хасан аль-Контар застрял в Международном аэропорту Куала-Лумпура в марте после того, как его малазийская туристическая виза истекла, и ему не разрешили сесть на рейс в другую страну.

37-летний Контар, покинувший Сирию до начала гражданской войны в этой стране несколько лет работал в Объединенных Арабских Эмиратах, но вынужден был уехать после того, как его виза закончилась. Он говорит, что не может вернуться на родину, потому что отказывается служить в асадитской армии.

Во время своих месяцев в Терминале 2 аэропорта Куала-Лумпур он ел завтраки, подаваемые авиакомпаниями, и пытался найти страну, которая дала бы ему визу. Всю свою жизнь в аэропорту он документировал для тысяч подписчиков в социальных сетях, тем самым став героем импровизированного реалити-шоу.

Он показывал себя занятого вязанием, радовался, когда солнце заглядывало в окно или когда, на мгновение несколько флуоресцентных ламп наконец-то погасли.

Документирование его испытания «было необходимо», сказал он во вторник Reuters по телефону, потому что люди «находятся в неведении, когда дело доходит до кризиса беженцев».

Именно это ему и помогло. Его бедственное положение привлекло внимание канадцев, которые стремились частным образом спонсировать его как беженца.

«Когда мы заметили, что у него была эта проблема, он оказался в малайзийском аэропорту, и ему некуда было идти, никто не принимал его, я предложил: «У нас есть место, мы можем пригласить его, чтобы поддержать его», - говорит Шавкат Хассан, из Мусульманской ассоциации Британской Колумбии, которая помогла спонсировать Аль-Контара.

На подготовку всех документов ушли месяцы. За это время Аль-Контар был взят под стражу в Малайзии и ему грозила депортация в Сирию.

В понедельник вечером он прибыл в международный аэропорт Ванкувера в шлепках и футболке. В Канаду он приземлился резидентом, потому что страна уже признала его беженцем.

Его спонсор, Лори Купер, отвезла его к себе домой в Уистлер, Британская Колумбия, где он остановится, пока не освоится.

Аль-Контар говорил, что он был слишком взволнован с момента приезда, чтобы спать.

«В реальной жизни есть моменты, которые более красивы, чем сама мечта».

Он сказал, что первое, что он сделал, выйдя из аэропорта Ванкувера в дождь, - это вдохнул новое окружение.

«Для меня, снова ходить по улице и дышать свежим воздухом, это не обычная вещь: это звук и запах свободы».