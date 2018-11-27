Хронология бойни в колонии Худжанда

"Голос Ислама" уже писал о кровавой бойне, устроенной силовиками режима Рахмона в колонии таджикского города Худжанд. Предлагаем вашему вниманию хронологию этих событий, составленную Комитетом по защите политических заложников и заключенных в Таджикистане:

1 октября 2018 года один из заключённых колонии строгого режима ИТК №3/3 города Худжанд позвонил родным и сказал, что в течение двух недель он будет недоступен.

6 ноября в Таджикистане заблокированы социальные сети и некоторые мессенджеры .

7 ноября, вечер. Люди, живущие по соседству с колонией, сообщили СМИ, что сначала услышали из-за колючей проволоки крики и возгласы заключенных, а потом автоматные очереди.

8 ноября родственникам выданы два тела погибших сотрудников колонии: Мирсаида Кодирова и Эхсона Ёкубова.

Российские СМИ, РИА Новости и Лента.ру сообщили о гибели 12 погибших во время бунта.

Пограничные власти Таджикистана в ответе на запрос киргизских коллег подтвердили факт произошедшего бунта в колонии.

Известные мировые СМИ, такие как Аль-Джазира, Дипломат сообщили о бунте заключенных в колонии в Худжанде.

Независимый таджикский сайт Ахбор.сом сообщил о гибели от 19 до 22 заключенных и двух надзирателей. Зачинщиками бунта названы члены ИГИЛ и Хизбут-Тахрир.

Тела погибших надзирателей Мирсаида Кодирова и Эхсона Ёкубова преданы земле. На церемонии прощания один из их коллег сказал, что бунт был спровоцирован с целью побега нескольких заключенных.

Некоторые СМИ сообщили о гибели по меньшей мере 27 человек и ранении 100 человек.

По истечении суток таджикские власти никак не прокомментировали произошедшее.

Родственники заключённых не смогли получить никакой информации о своих близких.

9 ноября. Тела двух заключенных в районе Ашт, четырех в районе Истаравшан и одного в районе Конибодом похоронены без совершения омовения и прощания. Родственникам убитых не позволили приблизиться к телам.

9 ноября. ИГИЛ взяло на себя ответственность за бунт в колонии ИТК №3/3 в Худжанде.

Эта новость привлекла внимание всех мировых СМИ. Крупнейшие мировые СМИ сообщили о гибели более 20 человек в результате подавления тюремного бунта. Это событие названо одним из самых кровавых подавлением тюремных бунтов за последние десятилетия.

Изатулло Шарифов, руководитель Главного управления исполнения уголовных наказаний министерства юстиции Таджикистана заявил радио «Озоди», что он не в курсе о бунте и его подавлениии.

Гражданский комитет по защите политических заложников и узников в Таджикистане в своем заявлении призвал власти создать совместную комиссию по расследованию

гибели людей с участием гражданского общества и родственников погибших.

СМИ сообщили о госпитализации 6 надзирателей и более 100 заключенных .

Хайрулло Абдуллоев, отец одного из раненных надзирателей со слов сына рассказал радио Озоди, что бунт начался во время вечерней переклички (поверки) после того, как внезапно было выключено электричество. Он также сообщил, что заключенные избивали надзирателей кирпичами и другими подручными средствами.

9 ноября, вечер. По прошествии двух суток власти ничего не сообщили о произошедшем и никак не прокомментировали случившееся. Родственники по-прежнему не смогли добиться информации о состоянии заключенных.

10 ноября, утро. В социальных сетях появились две фотографии с телами погибших заключенных колонии в Худжанде. На фотографиях тела расположены в два ряда. На фотографиях насчитывается 15 тел, полностью или частично попавших в кадр.

Сайт Паём.нет со ссылкой на свой источник в Красном кресте сообщил о том, что число погибших достигает 40 человек.

Диловара Кодирова — вдова офицера Мирсаида Кодирова в интервью Азии-Плюс сказала, что ее муж и другой надзиратель Эхсон Ёкубов погибли в результате жестокого избиения заключенными.

Сестра жены погибшего надзирателя Эхсона Ёкубова на странице в Фейсбук написала, что он погиб от побоев.

10 ноября, полдень. Эмомали Рахмон выступил на торжественном чествовании сотрудников МВД в связи с Днем милиции. Речь транслировалась всеми телеканалами. В своем выступлении Эмомали Рахмон ни словом не обмолвился о трагедии в Худжанде.

10 ноября, вечер. По истечении трех суток власти ничего не сообщили о трагедии в Худжанде и никак ее не прокомментировали. Родственники заключенных остаются в полном неведении. Им не позволяют узнать, живы или мертвы их близкие. К раненным никого не допускают.

11 ноября. Сайт Ахбор.сом со ссылкой на свои неназываемые источники в следственных органах сообщил, что на этот день погребено до 47 тел погибших заключенных.

Паём.нет со ссылкой на источник в областной прокуратуре Согда сообщил, что погибло 53 заключенных и 186 ранены.

11 ноября, вечер. По истечении четырех суток власти ничего официально не сообщили о трагедии в колонии в Худжанде. Родственники остаются в неведении. К раненным никого не допускают.

12 ноября. Корреспонденту радио Озоди в одном из ведомств удалось увидеть список погибших, состоящий по меньшей мере из 50 фамилий, принадлежавших преимущественно заключенным.

Национальный Альянс Таджикистана в своем заявлении назвал убийство заключенных в Худжанде массовой казнью.

Рукия Исмоилова, мать погибшего 23-летнего заключенного Бахрома Исмоилова, сказала радио Озоди, что завернутое тело ее сына закопал могильщик под надзором милиции на сельском кладбище и матери и близким не позволили приблизиться и с ним проститься.

Родственники 21-летнего заключенного Ходжиисмоилхона Баховуддинова из района Исфара сообщили, что он был убит выстрелом в голову.

13 ноября. Неназываемый чиновник сказал радио Озоди, что «это не то событие, которое достойно освещения на государственном телевидении». Другой чиновник сказал этому СМИ, что «впереди праздник запуска Рогунской ГЭС, и сообщение об этом несчастном случае может омрачить знаменательное историческое событие».

Глава пресс-службы МВД Умеджон Эмомали исключил привлечение спецподразделений других ведомств к подавлению тюремного бунта. Он заявил, что тюрьмы обладают собственными эффективными срествами подавления бунтов.

14 ноября. На сайте chang.org опубликована Петиция — запрос активистов гражданского общества Таджикистана с призывом к руководству страны, Эмомали Рахмону, а также генеральному прокурору создать независимую комиссию по расследованию массовой казни заключенных.

15 ноября. Сайт Ахбор.сом со ссылкой на свой источник сообщил о задержании и возбуждении уголовного дела против начальника колонии Файзуллоджона Сафарова.

16 ноября. Паём.нет со ссылкой на два своих источника сообщил о подробностях произошедшего в колонии. В частности сообщается, что во время «усмирения» колонии ОМОН МВД блокировал заключенных, а группа Альфа ГКНБ открыла ппо заключенным стрельбу.

Радио Озоди со сссылкой на свои источники сообщило о подтверждении новости об аресте начальника колонии Файзуллоджона Сафарова.

16 ноября, вечер. По истечении девяти суток власти ничего официально не сообщили о трагедии в колонии в Худжанде. Некоторым родственникам с помощью подкупа чиновников и надзирателей удалось получить скудные сведения о своих близких. К раненным по-прежнему никого не допускают.

19 ноября. Глава представительства ЕС и послы демократических стран в Таджикистане встретились с представителями правозащитных организаций в Таджикистане, в частности Коаллицией против пыток, и обсудили их внимание на худжандскую трагедию.

19 ноября вечер. Сайт Ахбор.сом сообщил, что семь сотрудников колонии, получивших различные ранения и находившихся на лечении, после допросов были заключены в наручники, задержаны сотрудниками УВД Худжанда и перемещены из областной больницы в СИЗО области.

20 ноября. Исполняющий обязанности посла США в Таджикистане Кевин Ковертвстретился с генеральным прокурором, а также министром иностранных дел Таджикистана и обсудил произошедшее в колонии в Худжанде.

Ряд послов европейских стран и структур обратили свое внимание на ход следствия и призвали таджикские власти провести честное расследование казни заключенных.

21 ноября. Паём.нет со ссылкой на свои источники сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Главного управления исполнения уголовных наказаний минюста Изатулло Шарифова. В публикации сообщается, что после произошедшего в колонии ИТК №3/3 Изатулло Шарифов лишен доступа к Эмомали Рахмону.

21 ноября, полдень. Несмотря на запросы со стороны демократических стран и международных институтов, а также ожидания граждан, что после дня запуска Рогунской ГЭС власти предоставят информацию о трагедии в колонии в Худжанде, власти продолжают хранить молчание по поводу убийства по меньшей мере 50 и ранении порядка 200 заключенных.

22 ноября. Министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин заявил в Брюсселе, что в ходе подавления бунта «обезврежен» 21 заключенный. Он сказал, что 12 заключенных были осуждены как сторонники ИГИЛ, Ансаруллох, Исламского Движения Узбекистана.

23 ноября. Эмомали Рахмон отправил в отставку с выходом на пенсию начальника Главного управления исполнения наказаний минюста Изатулло Шарифова. Однако вопрос о том, кто, зачем и по чьему указанию убил несколько десятков безоружных заключенных, остается.

Зиндониен