Котлеты Ходорковского и фарш Путина

В минувшие выходные в Праге прошла конференция российских оппозиционеров, организованная Михаилом Ходорковским. Конференция называлась "Россия вместо Путина".

Вообще, тот факт, что в российскую политику вернулась дореволюционная традиция проведения оппозиционных конференций и съездов за рубежом весьма показателен. Когда оппозиционных лидеров отстреливают прямо под стенами Кремля или им публично угрожают расправой главы крупнейших силовых структур страны, уже не говоря о десятках арестованных или бежавших от ареста менее известных политиков, собираться и остается только в подполье, либо за границей.

Однако ключевой вопрос таких собраний и всей такой деятельности: "для чего?" Для чего все эти лишения, риски, в конце концов трата немалых времени и денег? Казалось бы, вопрос риторический - для того, чтобы радикально изменить страну, чтобы свободная политическая деятельность была возможной уже в ней.

Но ведь один раз в недавней истории подобное уже было (не будем сейчас вдаваться в более далекие события начала прошлого века) - начиная с Перестройки в России ослабили гайки и буйным цветом зацвела различная политическая, общественная и религиозная жизнь, появилась свобода слова, собраний, ассоциаций, вероисповедания. Но прошло ничтожное по историческим меркам время, и все это куда-то испарилось.

Как же и почему это произошло? Как уже писали на нашем сайте, современная либеральная оппозиция не только не дает ответа на этот вопрос, не только не задается им, но и не скрывает, что хочет один в один провести страну по тому же пути снова.

Подтвердил это в очередной раз и Михаил Ходорковский, из выступления которого на конференции "Россия вместо Путина" стало ясно, что корректнее ее было бы назвать "Россия Путина 2.0." или "Как изменить декорации путинского режима, не меняя его суть".

Так, оговорившись на словах, что он признает "конституционные права граждан: свобода слова, вероисповедания, перемещения, право на митинги и демонстрации, всеобщие честные выборы" (как будто бы на словах их отрицает Путин!), далее он перешел к содержательной части своей программы:

"Я за сильное правительство и против концепции «государство - ночной сторож» для России. Самоуправлению надо учиться, как учатся водить машину. Долго и вдумчиво. А до этого лучше если есть водитель.

...Я за правовое государство с независимым судом и верховенством права, но концепцию немедленного внедрения абсолютной демократии на всей территории страны не поддерживаю.

...Я за крупный бизнес. Мелкий и средний бизнес - это рабочие места, самообеспечение, комфорт, инновации. Но экономическая эффективность, производительность труда, масштабные внедрения новых технологий это бизнес крупный.

...Я за дальнейшую урбанизацию. Мегаполисы - это не только основа современной экономики, это просто несравнимое удобство жизни.

...Я за сильную армию. Мы живем не в идеальном мире. Но сильная армия, это не угроза Армагеддоном, а сила, способная защитить интересы страны".

В целом, если отбросить шелуху, тезисы программы Ходорковского можно изложить очень просто: 1) авторитаризм; 2) государственно-монополистический капитализм; 3) централизация; 4) милитаризм.

Как справедливо отметили многие наблюдатели, риторика Ходорковского 2018 года - это ничто иное как риторика первого срока Путина. Тогдашние реалии, действительно, устраивали многих, кто находится в оппозиции сейчас (сам Ходорковский сидел в колонии, но скорее из-за имущественного конфликта с правящей группировкой) и выглядели куда более вменяемо и цивилизованно, чем нынешние. Еще не было массовых посадок за публикации и репосты в интернете, не было списков запрещенной литературы, законов Яровой, захватов территорий иностранных государств и санкций и изоляции, военных авантюр по всему миру, системного политического террора в стране и за рубежом (но штучный вполне был уже тогда...), превращения РПЦ в государственную церковь, а ее доктрины "русского мира" в государственную идеологию. То есть, "сильное правительство", но "без перегибов" - как и хочет Ходорковский. Но почему же тогда в итоге получилось то, что получилось?

Прежде всего, не будем забывать, что пока Россия в целом жила в условиях "мягкого авторитаризма" или "твердой демократии", было одно место на ее карте, в котором обкатывались те технологии натурального террора и беспредела, которые сейчас только-только начинают возвращаться к россиянам. Место это - Чечня, по мере расширения конфликта - Кавказ в целом. Кстати, бросивший вызов Кремлю (еще во главе с Борисом Ельциным, при котором припеваюче жил и сколачивал свое состояние Ходорковский) генерал Джохар Дудаев в свое время предупреждал, что если российской милитаристско-шовинистической машине удастся задавить свободу Чечни, утопить ее в крови, как и произошло, это сторицей аукнется и самой России, и всему миру. Просто потому, что ему было понятно - зверь, почувствовавший вкус крови, уже не остановится, и дальше будет кидаться на всех, включая и тех, кого по идее должен охранять.

Сделал ли из этой истории вывод Ходорковский? Не похоже, ведь в первом же интервью после своего освобождения он заявил, что готов лично пойти в окоп, чтобы любой ценой не позволить Кавказу обрести самостоятельность.

И сегодня, когда Ходорковский опять говорит про "сильную армию", которая буднет защищать "интересы страны" в "неидеальном мире", есть подозрения, что использоваться она будет по прямо озвученным им принципам, именно против Кавказа, коли уж с Западом придется идти на очередную перезагрузку отношений, и Украину вследствие этого оставить в покое.

Впрочем, дело не в одном милитаризме и отношении к кавказской проблеме. Не будем забывать, что вводу войск в Чечню предшествовал расстрел российского парламента - аккурат с целью установления "сильного правительства" вместо "абсолютной демократии", к которой, как убеждали кремлевские пропагандисты, страна еще не готова.

То есть, налицо ельцинистско-раннепутинская политическая линия, представители которой фактически обвиняют Путина лишь в том, что он "перегнул палку", в то время, как он просто довел ее до логического завершения. По сути, они хотят вернуть все, как было, кто - до 2014 года (Крым), кто - до 2012 года (возвращения Путина на третий срок), кто - до 2008 года, кто - до 2004-го...

Однако, как гласит народная мудрость, пропущенное через мясорубку, уже не вернуть назад. Российская имперская диктатура уже не сможет стать респектабельной и цивилизованной. Это плохая новость для тех, кто хотел бы ее сохранить, несмотря ни на что. И хорошая для тех, кто заинтересован в ее окончательном демонтаже.