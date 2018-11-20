Имран Хан ответил на анти-пакистанскую тираду Трампа

Премьер-министр Пакистана Имран Хан в понедельник нанес ответный удар после того, как американский президент Дональд Трамп обвинил страну в укрытии Усамы бен Ладена, несмотря на то, что она получала американскую помощь в миллиарды долларов.

Имран Хан написал в твиттере, что Пакистан потерял 75 000 человек и 123 миллиарда долларов в американской «войне с террором», несмотря на то, что пакистанцы не участвовали в нападениях 11 сентября. Он сказал, что США предоставили лишь небольшую помощь в размере 20 миллиардов долларов.

Напомним, что Пакистан также отрицает, что он знал местонахождение Бин Ладена до рейда американских коммандос, который был проведен без его ведома в мае 2011 года в Абботтабаде.

В интервью «Fox News Sunday» Трамп сказал, что «все в Пакистане» знали, что там был Бин Ладен, и никто ничего не сказал, несмотря на то, что Пакистан от США получал 1,3 миллиарда долларов в год на помощь. Трамп сказал, что он обрезал помощь, «потому что они ничего не делают для нас, они не делают для нас ничего».

США и Афганистан давно обвиняют Пакистан в том, что он закрывает глаза на «экстремистов» и укрывает лидеров афганских талибов. Пакистан отрицает эти утверждения, указывая на тяжелые потери в своей войне против пакистанского «Талибана», отдельной боевой группы, которая совершает нападения внутри Пакистана.

Хан сказал, что племенные районы Пакистана вдоль границы были опустошены многолетней войной, а миллионы людей стали беженцами.

Он также указал на материально-техническую поддержку, которую Пакистан обеспечивал для войны США в Афганистане. Основной сухопутный маршрут доставки для американских войск, сражающихся в Афганистане, проходил через Пакистан.

Хан сказал, что США сделали Пакистан «козлом отпущения» за свои неудачи в Афганистане, где талибы сильнее, чем в любой момент после вторжения под командованием США в 2001 году. «Вместо того, чтобы сделать Пакистан козлом отпущения за свои неудачи, США должны серьезно оценить, почему, несмотря на 14000 военнослужащих НАТО плюс 250 000 афганских войск и, как сообщается, 1 трлн долларов, потраченных на войну в Афганистане, сегодня талибы сильнее, чем раньше», - писал Хан.

Он также отметил, что Пакистан продолжает обеспечивать для США линии снабжения в Афганистане, добавив: «Может ли г-н Трамп назвать другого союзника, который понесет такие жертвы?»

В общем, потихоньку Трамп добивает авторитет США во всем Исламском мире. Напомним, что раньше у США могла быть откровенная война с немалой частью Исламского мира, но все же, американцы лезли из кожи вон, чтобы доказать, что они Исламскому миру друзья. И это работало, кто бы что ни говорил, потому что без поддержки многочисленных союзников в Исламском мире операции США были бы просто невозможны. Теперь же мы видим, что администрация Трампа постепенно ссорится с основными государствами важнейших исламских регионов — Турцией, Пакистаном. Кто же останется? Наследный принц, приказавший задушить оппозиционного журналиста в консульстве своего королевства за рубежом? Сборище коммунистических партизан, которое неспособно даже полумертвую деревню захватить без массивной американской помощи? Кабульский режим, от чьих «союзных» солдат американцы несут регулярные потери? Кажется, зима американской гегемонии ближе, чем мы думали.