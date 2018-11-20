Египетское правительство стирает с улиц имена Братьев-мусульман

Египетское правительство начало кампанию по удалению названий улиц, в которых указаны имена лидеров и видных членов Братьев-мусульман, группы, которая была признана террористической организацией после свержения президента Мохаммеда Морси в 2013 году.

21 октября губернатор Миньи Кассем Хусейн сменил имя улицы в мухафазе с Хасана аль-Банны, основателя Братьев-мусульман, на Умара ибн аль-Хаттаба, сподвижника Пророка Мухаммада, мир ему, и второго праведного халифа.

Хусейн дал понять, что каждое имя улицы и площади в его мухафазе будет подвергнуто пересмотру.

«Улицы, которые несут имена членов «Братьев-мусульман», будут изменены и названы в честь павших солдат, а также исторических и общественных деятелей, оказавших позитивное влияние на общество», - сказал он.

Юрист Айман Махфуз подал жалобу 23 октября государственному прокурору Набилю Садеку, заявив, что есть десятки, если не сотни, улиц, названных в честь лидеров и членов «Братьев-мусульман» в Каире и других мухафазах.

Махфуз сказал, что Google Maps показывает, что десятки улиц в Каире, Калубии, Александрии, Гарбии, Дакалии, Менуфии, Бени Суиф и Минья названы в честь Хасана аль-Банны и Сайида Кутба. Он отметил, что в Египте есть еще несколько небольших улиц, площадей и переулков, названных в честь фигур братства, но они не отображаются на картах в Google.

Братья-мусульмане, которые были созданы в марте 1928 года в мухафазе Исмаилия, получили популярность среди общественности после запуска благотворительных и социальных проектов в общинах. С ростом популярности группы многие улицы, особенно в обездоленных районах, были названы в честь их основателя.

«[Тот факт, что улицы названы в честь членов Братства] подрывает политику государства в борьбе с этой запрещенной группой», - сказал Махфуз. Он добавил, что сохранение имен заставляет эти фигуры быть героями в глазах общественности.

Названия улиц начали переименовывать в различных мухафазах примерно два года назад. В августе 2015 года каирская мухафаза переименовала знаменитую площадь Рабия аль-Адавия, где в 2013 году братство проводило демонстрацию протеста, в честь бывшего прокурора Хишама Бараката, который был убит в результате нападения на его конвой в 2015 году.

Разумеется, данные меры вызывают различные отзывы в египетском обществе. Многие поддерживают эту кампанию по переименованию, другие относятся к ней отрицательно. Почти всегда отношение напрямую связано с отношением к самим «Братьям-мусульманам».

Многие отмечают, что египтяне с трудом привыкают к новым названиям и продолжают называть улицы и площади их старыми именами. Однако, если для значительной части египтян, особенно молодежи, привыкнуть к новым названиям это лишь дело времени, другая часть скорее всего будет принципиальной и не откажется от улицы Хасана аль-Банны или площади Рабия. Так что городская топография вероятно станет еще одним вопросом в копилке египетской поляризации.