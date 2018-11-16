В трех университетах Пакистана откроют кафедры сиры Пророка

Премьер-министр Пакистана поручил высшему учебному органу страны создать «кафедры сиры» (жизнеописания Пророка) в трех крупных университетах страны, чтобы научить молодое поколение святой жизни Пророка Мухаммада, мир ему, сообщил пакистанский чиновник в пятницу.

Имран Хан издал эти директивы во время встречи на высшем уровне с должностными лицами Комиссии высшего образования в своем офисе в столице Исламабаде, говорится в заявлении, опубликованном кабинетом премьер-министра.

«Цель создания кафедры сиры в высших учебных заведениях - обеспечить подлинное исследование и осветить «Усва-э-Хасана» (образ жизни Пророка) и святую жизнь Хазрата Мухаммада [да благословит его Аллах и приветствует]», - сказал Хан.

Это исследование будет полезно для борьбы с негативной пропагандой против Ислама, добавил Хан.

Хан объявил, что его правительство организует международную конференцию «Рахматуллиль Аалямин (Милость для Вселенной)» в этом году, чтобы выделить все аспекты святой жизни Пророка Мухаммада.

25 июля центристская партия Пакистан Техрик-э-Инфас (ПТИ) выиграла большинство на всеобщих выборах и сформировала правительство в центре и в двух провинциях.

В своем первом выступлении после победы на выборах Хан пообещал следовать концепции Мединского государства - первого государства благосостояния (велфэра) в истории.

«Мое вдохновение — ввести эту человеческую систему в Пакистане, где все люди - наши рабочие, фермеры и другие незащищенные слои имеют равные права», - сказал Хан.

«Я хочу сделать Пакистан государством, в котором заботятся о вдовах и бедных», сказал он.