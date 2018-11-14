Права каких людей и кто защищает в путинской России

То, что внутри правящей Россией системы нашлись публичные защитники члена садистской банды Цапков Вячеслава Цеповяза, разглашение условий содержания которого в колонии строгого режима вызвало скандал, удивлять не должно.

По большому счету, Цеповяз ментально близкий этим людям человек (и не только ментально - не будем забывать о прямых связях банды Цапка с членами правящей верхушки РФ), вся вина которого заключается в том, что он, "спалился". "Пацан к успеху шел, не фортануло" - как говорят в определенных кругах. Так что, его мотивы и поведение им как раз хорошо понятны. То ли дело всякие "отщепенцы" вроде "исламистов", "экстремистов" и прочих оппозиционеров и правозащитников, которые не знамо чего хотят - сами жить не умеют и у других под ногами мешаются.

Итак, на днях в защиту Цеповяза публично высказалась ни больше, ни меньше глава Общественной Наблюдательной Комиссии (ОНК) Амурской области, на территории которой он сидит, Наталья Охотникова. По ее словам, Цеповяз является не убийцей, а "депутатом, меценатом и потомственным фермером", а распространяемая о нем в СМИ информация является "гнусной ложью".

Что такое ОНК? В теории это орган, призванный защищать заключенных от беспредела уфсиновцев, которого в России в избытке, обычно в отношении нормальных людей, которые угодили за решетку. Поэтому, вполне можно было бы предположить, что вставая на защиту заключенного Цеповяза, глава ОНК Амурской области руководствуется именно такими, правозащитными соображениями.

Можно было бы. Если бы не одно но - как мы писали еще 2 года назад, осенью 2016 года российским силовикам удалось полностью взять под свой контроль деятельность ОНК и заменить в них своими людьми реальных правозащитников, которые стояли у них на пути. Что вполне логично и публично было охарактеризовано последними как ликвидация в России общественного контроля над пенитециарной системой.

Наталья Охотникова, на наш взгляд, является живой илюстрацией произошедших тогда изменений.

Будем придерживаться фактов из автобиографии самой Натальи Владимировны с сайта Общественной палаты Амурской области, членом которой как видный общественный деятель она также является.

1982 года рождения. Конечно, "молодым у нас везде дорога" (если это какие надо молодые, о чем дальше), но не может не возникнуть вопрос - а не рановато ли человеку в таком возрасте заниматься вопросами, связанными с судьбами в основном зрелых людей? Впрочем, всякое бывает, и возможно мы имеем дело с человеком незаурядных способностей, у которого год идет за два...

Базовое образование - "Дальневосточный аграрный университет. Факультет: Механизации сельского хозяйства". Для правозащитника - самое оно. С другой стороны, человек разносторонний - "Амурское областное училище культуры. Факультет: Социально-культурная деятельность. Специализация: Эстрадное пение. Руководитель творческого коллектива, преподаватель". А ближе к назначению главой ОНК Наталья Владимировна обзавелась и высшим юридическим образованием - в том самом 2016 году, в котором произошел захват ОНК силовиками.

И вот в этой связи следует проанализировать "путь к успеху" госпожи Охотниковой. Ведь при всем уважении к механизации сельского хозяйства и куда меньшем уважении к эстрадной деятельности, очевидно, что причины ее успеха не в них. Явно они и не в ее юридическом образовании, даже если предположить его нефиктивный характер - как знаменитый адвокат или автор статей на юридическую тематику госпожа Охотникова не прославилась.

Следовательно, надо присмотреться к ее "общественной деятельности", тем более, что таковая описана в ее биографии. И здесь едва ли стоит загружать себе голову названием многочисленных курсов, семинаров и школ, в которых она принимала участие. Куда интереснее отправной пункт ее "общественной деятельности", согласно ее же биографии - "Волонтер Амурской общественной организации «Боевое братство»".

Каким образом механизатор сельского хозяйства и эстрадный певец и хореограф Охотникова оказалась в организации ветеранов боевых действий - весьма интересный вопрос. Тут, конечно, явно не хватает сведений о ее личной жизни, например, семейных положении и связях, поэтому остается только догадываться, кому и что она там механизировала и пела. Впрочем, если серьезно, это уже детали, которые на суть дела мало влияют. А сама эта суть заключается в том, что свой общественный путь нынешняя защитница прав Цеповяза начинает в общественном крыле правящих страной силовиков. О чем наглядно свидетельствует информация с самого сайта этой "общественной организации", бравирующей регулярным участием своих членов в мероприятиях и структурах "Единой России", или поддержкой, оказываемой террористическим образованиям т.н. ДНР и ЛНР.

В общем, вывод очевиден - неважно, как и за какие заслуги она ей стала, глава ОНК Амурской области, как и предполагает эта должность после 2016 года, явная креатура российских силовиков. Которые, отсеивая всяких "баламутов" экстремистов, оппозиционеров и диссидентов, вот так готовят своих "правозащитников" и "общественных наблюдателей" из вчерашних механизаторов и певиц (актеров, спортсменов, личных охраников и т.д.) - в будущем депутатов, министров и губернаторов.

И то, что в этой среде такие как Цеповяз вызывают глубокое внутреннее сочувствие, вполне естественно. Ведь он имел все задатки для того, чтобы быть одним из них, заседая сейчас в общественных комиссиях, палатах и заксобраниях этого режима. Просто "не фортануло".