ССА готова присоединиться к возможной операции Турции против YPG

Командующий Cвободной Cирийской армии (ССА), совершившей два совместных с Турцией похода в Сирии, сказал, что его фракция готова участвовать в возможном наступлении на YPG, сирийскую ветвь РПК, к востоку от Евфрата.

«Мы не допустим террористического формирования в Сирии. Два военных наступления против ДАИШ и YPG были успешно проведены. Теперь мы готовы к битве на востоке от Евфрате», - сказал Саиф Абу Бакр, военный руководитель Дивизии Хамза, в интервью турецкому изданию Sabah.

Дивизия Хамза, которая включает 6000 бойцов, недавно провела свои самые большие военные учения в северной Сирии. Группа прошли сложные тренировки с помощью турецких вооруженных сил, чтобы они были готовыми к наземной операции.

После того, как турецкие войска обстреляли позиции YPG в районе Айн-эль-Араб к востоку от реки Евфрат в северной Сирии, ССА укрепила свое военное строительство в Тель-Рифаате, к юго-востоку от Африна и Манбиджа на севере Сирии.

Напомним, что президент Эрдоган и другие официальные лица Турции неоднократно сигнализировали о возможном расширении военной кампании Турции на территорию под контролем YPG к востоку от Евфрата, если эта угроза сохранится.



