Саудовцы "переусердствовали" с еще одним журналистом

Саудовский журналист и блоггер Турки бин Абдуль-Азиз аль-Джассер умер после пыток во время содержания под стражей, сообщает New Khaleej.



Со ссылкой на правозащитников, новостной сайт сообщает, что Аль-Джассер был арестован и подвергнут пыткам после того, как власти Саудовской Аравии заявили, что он управлял учетной записью в Twitter Kashkool, в которой раскрывались правонарушения, совершенные властями Саудовской Аравии и королевской семьей.



Источники сообщили, что власти идентифицировали Аль-Джассера как администратора, используя своих «кротов» в региональном офисе Twitter, расположенном в Дубае. Он был арестован в марте.



Согласно источникам, эти шпионы считаются частью саудовской кибер-армии, которая была создана Саудом аль-Кахтани, бывшим помощником саудовского наследного принца Мухаммада бин Салмана.



Ранее Аль-Кахтани заявлял в твиттере, что использование не настоящих имен не защитит тех, кто критикует власти Саудовской Аравии в твиттере.

Убийство Аль-Джассера случилось через месяц после убийства другого журналиста, Джамаля Хашкаджи. Однако, так как убийство произошло на саудовской земле и его невозможно доказать в независимых источниках, саудовские власти будут отрицать его до конца.