Порошенко - РПЦ: "Давай, до свидания!"

«Разве это нормально, когда в Кремле собирается срочно Совет безопасности России с одним вопросом в повестке дня — как защитить Русскую православную церковь на Украине? Дорогие мои, вам тут нечего делать. Нечего делать вашей церкви. Нечего делать вашим вооруженным силам. Нечего делать вашему вооружению. Домой, в Россию»,— заявил президент Украины Петр Порошенко.

Тем самым, подтверждается прогноз, сделанный нами два месяца назад в установочной статье по этой теме: "И вот, пришло время "русской церкви" платить по счетам. Теперь уже руководство Украины, делающее заявку на преемство Киевской Руси, после получения томоса от Константинопольского патиархата, явно собирается загонять приходы УПЦ МП в новую Православную церковь Руси-Украины". То есть, православные приходы в Украине должны будут либо перейти в самостоятельную украинскую церковь, когда она получит томос от Константинополя (а это вопрос уже ближайшего времени), либо им, если они продолжат считать себя часть РПЦ МП, говорят: "давай, до свидания".

Конечно, Порошенко оговаривается, что в Украине государство не вмешивается в дела церкви. Но тут же дополняет - "но не позволит это делать и иностранным государствам". А так как РПЦ МП им, как видно по цитате, ставится в один ряд с российскими танками и "отпускниками" на территории Украины, деятельность ее филиала в ней будет рассматриваться как политический, а не религиозный вопрос.

Ну а что - в России ведь запрещена деятельность таких абсолютно травоядных, неэкстремистских структур как "Нурджулар" или джамаат "Таблиг", которые вообще не ставят перед собой политических задач. Почему тогда Украина должна вести себя на своей территории иначе по отношению к религиозной структуре, множество представителей которой вовлечены в антиукраинскую деятельность или разделяют антиукраинские взгляды?