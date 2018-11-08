В Ираке обнаружено более 200 массовых захоронений: доклад ООН

Более 200 могил, содержащих трупы тысяч жертв, были обнаружены в районах, ранее контролируемых ИГИЛ*, сообщается в докладе ООН.

Доклад был составлен Управлением ООН по правам человека и Миссией ООН по оказанию помощи. Он зафиксировал существование 202 массовых захоронений в северных и западных иракских мухафазах Ниневия, Киркук, Салах ад-Дин и Анбар.

В докладе говорится, что среди мертвых есть женщины, дети, старики и инвалиды, а также члены вооруженных сил и полиции Ирака.

Эти смерти произошли в результате того, что Организация Объединенных Наций назвала систематической и широкомасштабной кампанией насилия, «которая может составлять военные преступления, преступления против человечности и геноцид».

Возможно, будет трудно указать точное количество людей в могилах, самое малое захоронение на западе Мосула, как полагают, содержит восемь тел, а самый большой в проходе Хасфы к югу от Мосула, как полагают, содержит тысячи трупов.

Ранее ООН заявила, что около 33 000 мирных жителей были убиты боевиками ИГИЛ в Ираке, а более 55 000 получили ранения.

В докладе отмечается, что захоронения могут предоставить критически важные судебные материалы, которые могут привести к выявлению жертв и помочь понять масштабы преступлений, совершенных ИГИЛ.

«Данные, собранные с этих мест, будут иметь решающее значение для обеспечения достоверных расследований, судебного преследования и осуждения в соответствии с международными стандартами надлежащей правовой процедуры», - говорится в докладе.

«Значимая истина и справедливость требуют надлежащего сохранения, раскопок и эксгумации мест массового захоронения, а также идентификации останков многих жертв и их возвращения в семьи», - говорится в докладе.

В докладе также описывается, как семьи пропавших без вести продолжают сталкиваться с проблемами в установлении судьбы своих близких.

В настоящее время они вынуждены отчитываться перед пятью отдельными правительственными учреждениями, процесс, который описывается как трудоемкий и непростой для травмированных семей.

В 2014 году вооруженная группа захватила обширные полосы иракской территории, включая второй по величине город Мосул.

ИГИЛ удерживалось в этом районе до своего поражения в декабре 2017 года от иракских сил, поддержанных возглавляемой США коалицией.

*-запрещены в РФ