Западные страны, включая Францию, Германию и США, на прошлой неделе призвали Китай закрыть «лагеря по перевоспитанию», в которых, по словам активистов, содержат миллион уйгуров и других мусульман.

На дебатах на Женевском форуме, который каждые пять лет сообщает о предполагаемых нарушениях в каждом государстве-члене ООН, рассмотрели отчет по состоянию прав человека в Китае.

Западные страны высказались против серьезного ухудшения прав человека в Китае, которое произошло после последнего обзора в 2013 году, особенно в отношении обращения с мусульманами в Синьцзяне.

«Мы встревожены тем, что правительство Китая усиливает подавление уйгуров, казахов и других мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе», - сказал временный поверенный в делах США Марк Кассайр.

Соединенные Штаты настоятельно призвали Китай «отменить все формы произвольного задержания, в том числе лагеря для интернированных в Синьцзяне, и немедленно освободить сотни тысяч, возможно, миллионы людей, которые содержатся в этих лагерях», - сказал он.

Китай должен освободить активистов, включая Ван Цюаньжана, Ильхама Тохти и Хуан Ци, сказал Кассайр.

Но Китай, разумеется, отвергает западную критику. Китайцы считают эту критику политически мотивированной (что безусловно справедливо, но никак не влияет на правдивость критики).

Китайцы оправдываются тем, что Синьцзян сталкивается с угрозой со стороны исламистских боевиков и сепаратистов. Он отвергает все обвинения в жестоком обращении и отрицает массовое интернирование, хотя китайские официальные лица заявили, что некоторые граждане, виновные в «мелких преступлениях», отправляются в профессиональные центры на работу.

По словам китайцев, в этих лагерях заключенные уйгуры занимаются «профессиональной деятельностью» и получают «дипломы специалистов».

За последние 22 месяца не было «ни одного случая насильственного терроризма», добавляют они.

Джон Фишер из Human Rights Watch сказал после дебатов, что Китай «не смог дать убедительных объяснений» за серьезные нарушения, в том числе лагеря «политического образования».

Пекин должен «остановить массовое тюремное заключение» и «гарантировать свободу религии и убеждений, в том числе в Тибете и Синьцзяне», - сказал посол Франции Франсуа Ривассо.

В ходе дебатов в минувшую пятницу около тысячи тибетцев и уйгуров со всей Европы протестовали около штаб-квартиры ООН в Женеве. Они несли плакаты с надписями: «Остановите китайскую этническую чистку уйгуров» и «Тибет умирает, Китай лжет».