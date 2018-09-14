Синод РПЦ постановил прекратить общение с Константинополем

В одной из недавних статей мы уже объясняли своим читателям ситуацию, сложившуюся в отношения Русской православной церкви и Константинопольского патриархата в связи с возможной автокефалией Украинской православной церкви, а также почему это интересно и важно для нас — мусульман.

Сегодня в Даниловом монастыре, резиденции патриарха Московского, состоялось экстренное заседание синода Русской православной церкви под председательством патриарха Кирилла. Темой встречи стала ситуация с православной церковью в Украине, и соответственно, отношения с Константинопольским патриархатом.

Напомним, что ранее Константинопольский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии ПЦ на Украине назначил своих экзархов в Киеве, который Москва считает своей канонической территорией.

Еще до начала встречи секретарь по межправославным отношениям ОВЦС Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук заявил, что РПЦ готова поддержать инициативы, направленные на предотвращение угрозы раскола православия, которая с каждым днем «становится все более явной из-за авантюрных противоканонических шагов Константинопольского патриархата на Украине».

Объявленные по завершении встречи итоги такие:

1) Приостанавливается поминовение патриарха Константинопольского за церковным служением

2) Приостанавливается сослужение с иерархами Константинопольского патриархата

3) Приостанавливается участие во всех структурах, где председательствуют или сопредседательствуют представители Константинополя.

Любопытно, что РПЦ моментально припомнило Константинополю все прошлые обиды, включая поддержку «обновленцев» в раннее советское время. Прозвучал даже пассаж про «удар в спину» - знакомая риторика по отношению ко все той же Турции.

Ну а по сути мы видим, как РПЦ легким движением руки ввергает православный мир в настоящий раскол, рискуя потерять уже не только Украину.

Редакция ГИ продолжает следить за развитием ситуации.