Откровенный терроризм ядовитой власти

Через два дня после откровенных угроз главжандарма РФ генерала Золотова в адрес блогера Алексея Навального и пятиминутки ненависти в адрес других оппозиционных деятелей в реанимацию попал известный гражданский активист Петр Верзилов (на фото сверху). Родственники Верзилова заявляют о возможности его отравления и говорят о странных для молодого человека симптомах: "...дома он лег спать в 18:00. В восемь он проснулся и сказал, что начинает терять зрение, до десяти часов вечера ему в геометрической прогрессии становилось хуже». Сначала зрение, потом способность разговаривать, потом способность прямо ходить. У него начались судороги. По пути в машину „скорой“ у него начался уже бред".

Чтобы было понимание — именно Верзилов и его единомышленница выбежали на футбольное поле на закрывающем матче чемпионата мира в Москве, чтобы омрачить путинское шоу и заявить о проблеме политзаключенных в России.

После этого они выслушали в свой адрес потоки неприкрытых угроз и оскорблений со стороны сотрудников полиции.

Верзилов был арестован на 15 суток. Был ли он отравлен в этот период, или впоследствии, остается только гадать.

Напомним, что в 26 мая 2015 года схожие признаки сильнейшего отравления были у обнаружены у другого оппозиционера — Владимира Кара-Мурзы, чью жизнь с трудом удалось спасти, но здоровье его непоправимо повредилось. Сейчас он по соображениям безопасности находится в США.

В 2003 году был отравлен оппозиционный журналист Юрий Щекочихин.

В 2004 году — пришедший к власти в результате столь ненавистной Кремлю оранжевой революции президент Украины Виктор Ющенко.

В 2006 году радиоактивным веществом плутоний был отравлен и убит бывший офицер КГБ Александр Литвиненко, начавший разоблачать своих бывших сослуживцев и, в частности, президента Путина. Кстати, незадолго до смерти Литвиненко принял Ислам и умер мусульманином — Аллах да примет его шахидом!

4 марта 20018 года в центре английского города Солсбери отравляющим веществом «Новичок» были отравлены другой бывший российский разведчик Сергей Скрипаль, а вместе с ним и его дочь Юлия. Скрипалей удалось спасти благодаря экстренному вмешательству британских медиков, которые уже знали, с чем имеют дело и как им себя вести, в отличие от случая с Литвиненко, когда врачи долго не могли понять, что с ним происходит. А вот одну их британок, оказавшихся в месте отравления боевым газом, спасти не удалось. Также, в принципе, в результате его применения под угрозой находились жизни сотен людей.

Кремлевские главари и пропагандисты несколько месяцев кривлялись, пытаясь переводить стрелки на англичан, пока те не предъявили личности конкретных исполнителей теракта — россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые были объявлены сотрудниками ГРУ (по мнению, ряда экспертов, все же, это сотрудники ФСБ). Тогда, видимо, уже решили отбросить всякие приличия — вчера глава режима заявил, что "это гражданские, конечно" и "ничего там особенного и криминального нет". А сегодня кремлевский пропагандистский канал Russia Today предъявил всему миру интервью с ними, взятое его смотрящей Маргаритой Симонян, которой было поручено это ответственное шоу.

В присутствии этой пропагандессы, с трудом сдерживающий гомерический хохот, два персонажа абсолютно характерных внешнего вида и повадок признались в том, что действительно были в Солсбэри, оказывается, чтобы… посетить местный собор. "Мы решили завершить это дело", вылетела в ходе разговора характерная фраза у одного из них, а на издевательский вопрос ведущей "какое дело", был дан ответ, что посетить собор.

В общем, перед нами и перед всем миром не просто избирательный терроризм, которым, конечно, грешат многие спецслужбы мира, а самая настоящая индустрия террора — неприкрытого, нарочитого, провокационного и, судя по всему, с окончательно отказавшими тормозами.

В этой связи наблюдатели не исключают, что Петрова и Баширова нарочито, как это было с обвиняемым в убийстве Литвиненко Андреем Луговым, наградит Путин (за посещение собора, наверное), а после их проведут в Госдуму от какой-нибудь ЛДПР или даже «Единой России». Остроумные эксперты даже предположили, каким может быть лозунг предвыборной кампании двух геров: «В политике я — новичок!».