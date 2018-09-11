Бандитское государство РФ: маски сорваны

Обращение командующего Росгвардией генерала Виктора Золотова к оппозиционному видеоблогеру и политику Алексею Навальному обязательно должно войти в новейшую историю России или того, что от нее останется в результате деятельности таких, как он.

Практически перед нами документ эпохи, откровенно, бесповоротно и окончательно обнажающий характер нынешнего режима как бандитско-террористического, уже не скрывающего этого и отбрасывающего последние остатки приличия. Обязательно посмотрите это видео - на пожалеете.

Что мы тут видим? Одно из главных официальных лиц, на бумаге призванное защищать законность в стране, на весь мир призывает к незаконным действиям - драке между двумя гражданами РФ с его участием и угрожает нанесением тяжких телесных повреждений другому гражданину РФ. Это он делает, будучи уязвленным его публичной критикой - вместо того, чтобы подать на него в суд за клевету или оскорбления и взыскать с него по закону компенсацию за моральный ущерб.

В принципе, уже сам по себе этот факт в любой нормальной стране был бы поводом для немедленной отставки такого должностного лица, напомним, командующего крупнейшими вооруженными формированиями в стране. Однако вместо этого Дмитрий Песков, пресс-секретарь главы "государства" заявляет: «Иногда с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Когда была бессовестная клевета, которая является ни чем иным как нарушением существующего законодательства. Конечно, лучше такую клевету пресекать на корню». То есть, клевета (которую нужно еще доказать) является нарушением законодательства, но бороться с ней нужно не законными методами, а "любыми способами" - это все, что нужно знать о "правосознании" власть предержащих в России.

Показательно также, что Золотов прозрачно напоминает Навальному о судьбе других жертв режима - "повесившегося" Бориса Березовского или убитых недавно недавно журналистов, включая нашего брата Орхана Джемаля. А что же он не напомнил о Борисе Немцове, убитом под стенами Кремля в то время когда Золотов возглавлял Федеральную Службу Охраны? Под носом которой какие-то случайные отморозки, по версии власти, рискнули убить политика федерального значения.

Наверное, не стал уж так откровенно раскрываться до конца. Но это зря - сказанного таким лицом и в такой форме уже достаточно, чтобы ни у одного нормального человека ни в мире, ни в самой стране не осталось уже никаких сомнений ни в том, кто стоит за убийством Немцова, ни в том, кто стоит за "самоубийством" Березовского, ни в том, кто демонстративно решил покарать "врага народа" Скрипаля вместе с его семьей, не считаясь с последствиями, ни в том, кто ранее сделал это с Литвиненко, а также Политковской, Эстемировой, Щекочихиным, уже не говоря о конвеере террора в отношении тысяч российских мусульман.

Сегодня все, у кого на этот счет оставались какие-то сомнения, должны понять, что власть в России захвачена мафиозной хунтой, а она сама из демократического, правового, федеративного, социального государства, которым провозглашена в своей конституции, окончательно превращена в государство бандитское.