В Татарстане оштрафовали производителя свинины, продававшего ее как «халял»

Ильгиз Шакиров, замдиректора ООО «Челны-мясо» был оштрафован антимонопольной службой республики на 4000 рублей за то, что продавал свинину под маркировкой «халял».

Сообщается, что нарушение закона «О рекламе» обнаружила прокуратура Татарстана.

Свинина, с надписью «халяль» появилась в продаже в июне этого года. Представитель компании утверждает, что слово «халяль» попало на этикетку (которая представляет из себя стикер в виде футбольного мяча и была выпущена специально к ЧМ-2008) по ошибке. Компания обещает изъять эту продукцию из продажи.

Разумеется, у компании, которая держит своих покупателей за идиотов, отозвали сертификат Духовного управления мусульман, в самом ДУМ сменили главу комитета по стандарту «халяль». Но сколько таких производителей все еще остается на «халяльном» рынке в России, по прежнему остается тайной.