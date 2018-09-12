Иракский футбольный клуб прервал игру в Алжире из-за «сектантских кричалок»

Футбольный матч Арабского Кубка чемпионов между алжирским USMA и клубом ВВС Ирака был остановлен после того, как игроки последнего ушли с поля в знак протеста против кричалок, восхвалявших бывшего президента Ирака Саддама Хусейна.

Хозяева поля из команды USMA вели счет, когда иракская сторона решила покинуть поле на 72-й минуте ответного матча в Арабской Лиге Чемпионов в воскресенье.

Команда и сопровождающая ее делегация заявили, что кричалки алжирских фанатов выражали сектантскую ненависть.

Согласно новостному сайту Rudaw, Абдуль-Халик Масуд, глава футбольной федерации Ирака, пригрозил уйти с поста в качестве заместителя Союза арабской футбольной ассоциации.

Тем временем, футбольные болельщики из Ирака и Алжира активно комментируют произошедшее в социальных сетях. Так, например, иракские фанаты утверждают, что алжирцы слишком пропитались французской культурой, и поэтому, якобы, политизируют футбол.

Между тем, министерство иностранных дел Ирака вызвало посла Алжира в Багдаде, чтобы потребовать разъяснений по этому инциденту.

В заявлении Ахмед Маджуб, представитель министерства, призвал алжирские власти «избегать всего, что могло бы спровоцировать наших дорогих людей, восхваляя ужасный режим диктатора Саддама».

Напомним, что это не первый раз, когда алжирские болельщики провоцируют дипломатический скандал. В декабре посол Саудовской Аравии в Алжире выразил «раздражение» Эр-Рияда после того, как болельщики футбольного клуба «Айн Мелилья» в Алжире подняли баннер с изображением двойного лица, половина которого принадлежала королю Салману бин Абдуль-Азизу, а другая половина принадлежала Дональду Трампу, президенту США.

Баннер сопровождался надписью: «Два лица одной монеты».

Спустя день посол Сами бин Абдулла аль-Салех сказал, что премьер-министр Алжира извинился и пообещал провести расследование инцидента.