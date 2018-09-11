Верховный суд Крыма оставил активиста Марлена Мустафаева под арестом

Верховный суд Крыма отклонил апелляционную жалобу крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, тем самым оставив его под арестом — сообщает издание Крым.Реалии.

Мустафаева даже не доставили в зал суда. Как сообщает его юрист Назим Шейхмамбетов:

«Суд исключил формулировку о том, что необходимо вернуть телефон Марлену. Все ходатайства защиты суд отклонил, посчитав их необоснованными и голословными. Также Марлена не доставили в зал суда, что на мой взгляд является нарушением права на защиту»

Напомним, что 4 сентября Киевский районный суд Симферополя арестовал на 12 суток крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева, у которого утром того же дня российские силовики провели обыск. По версии следствия, Мустафаев в августе 2014 года опубликовал на своей странице в Facebook пост с символикой организации «Хизб ут-Тахрир», которую признали незаконной в России и соответственно в аннексированном ею Крыму.

Ранее, в доме Мустафаева уже несколько раз проводили обыски. Так в феврале 2017 года в доме Мустафаева проводили обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Тогда российские силовики изъяли у Мустафаева компьютерную технику и несколько книг. Поддержать Мустафаева пришли поддержать десяток человек, снимавших происходящее на видео и транслировавших действия силовиков в социальных сетях. Все эти люди были задержаны.

Позже Мустафаева арестовали на 11 суток, а его соратников – на пять по обвинению в «пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций» (часть 1 статьи 20.3 КоАП России).

Активист вышел из-под ареста 4 марта 2017 года.

Дела Марлена Мустафаева — лишь один из многочисленных примеров того, как оккупационная российская власть борется с крымскотатарскими активистами посредством обысков и арестов.