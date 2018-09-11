В Нигерии десятки человек погибли в результата взрыва танкера с газом

По меньшей мере 35 человек погибли и сотни получили ранения, когда в северном нигерийском штате Насарава взорвался и загорелся газовой танкер, сообщает агентство по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщило в среду Государственное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (SEMA), авария произошла на автозаправочной станции вдоль дороги Лафия-Макурди, связывающей столицу Абуджу с северной и южной частью Нигерии.

Усман Ахмед, исполняющий обязанности директора SEMA, сказал, сославшись на показание свидетеля, что грузовик взорвался в месте разрядки газа. Агентство расследует инцидент, сказал он.

«Мы подтвердили 35 погибших и более сотни раненых. Большинство погибших это те, кто бросились к месту происшествия, чтобы посмотреть, что происходит», - сказал Ахмед агентству Рейтер.

Президент Сената Нигерии Букола Сараки в записи в Twitter назвал взрыв «ужасающим» и сказал, что встретился с оставшимися в живых.

Дорожно-транспортные происшествия весьма распространены в Нигерии, где дороги по прежнему плохи, и стандарты безопасности скудны. Многие газовые дилеры управляют мини-складами в нигерийских городах без каких-либо решительных мер для регулирования их деятельности, что приводит к частым взрывам.

По меньшей мере девять человек погибли в коммерческой столице страны Лагосе в июне, когда бензобак загорелся и сжег еще 53 машины.

А в январе 10 человек погибли в результате взрыва в Магодо в штате Лагос.