В Крыму у обвиняемой за репост потребовали образец ДНК

Следственный комитет российских властей в аннексированном Крыму затребовал образцы ДНК, слюны и голоса у обвиняемой за репосты в социальной сети «Вконтакте» Элины Магомедовой. Ялтинский СК обвиняет ее по статье «Возбуждение ненависти или вражды» по признаку национальности (печально известная 282-я статья).

Зачем следователям понадобились слюна и ДНК обвиняемой? Как они могут быть связаны с репостов «Вконтакте»? Очевидно никак, но адвокат правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин, представляющий интересы Магомедовой, считает, что это нужно для формирования базы подозреваемых в экстремизме в Крыму.

"Очевидно, что доказательственное значение образцов голоса, слюны и ДНК по делу о репосте граничит с абсурдом", – говорит Ладин.

По его рекомендации Магомедова от предоставления образцов отказалась, сославшись на неконституционность таких требований.

Напомним, что собирание ДНК у подозреваемых в экстремизме уже практикуется китайским коммунистическим режимом в Синьяцзяне. Так что, крымские коллеги красных палачей Китая не придумали ничего нового, лишь заимствуют опыт.