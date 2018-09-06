Удары ниже пояса и борьба без правил против ученых

На фоне шокирующей новости о смертном приговоре, запрошенном саудовской прокуратурой всемирно известному исламскому проповедника Салману аль-Ауде, всплыла новость, касающаяся другого исламского ученого - Юсуфа Кардави, которая не может вызвать у нормальных мусульман ничего кроме возмущения и негодования.

Так, ключевые саудовские СМИ, такие как Al-Riyadh и ArabNews распространили "откровения" бывшей жены Кардави - алжирки Асмы бин Кадды, якобы о неприглядных подробностях их интимной жизни.

Разумеется, подобную мерзость мы тиражировать не будем. Ведь у любого богобоязненного человека вторжение в частную жизнь мусульманина, раскрытие его личных секретов, бездоказательные наговоры на него и их обсуждение, вызывают только омерзение.

Новость же об этом мы публикуем, чтобы указать на то, что в последнее время борьба саудовских властей и их пропагандистских ресурсов против впавших в их немилость исламских ученых вышла за все допустимые берега. Если аресты ученых, противостоящих реформам, проводимым наследником престола Мухаммадом бин Салманом, можно хотя бы понять, то смертный приговор, запрошенный любимому проповеднику миллионов мусульман, который даже не критиковал саудовские власти, иначе как безумием не назовешь.

Ну, а низведение государственной пропаганды королевства - хранителя Двух Святынь - до уровня бульварных изданий и пропагандистских помоек вроде "Кавказпресса" наводит на самые печальные размышления о перспективах развития этой крайне важной для мусульман страны.