Израиль против Палестины, ЕС и ООН

Представитель правительства Израиля вчера фактически бросил вызов не только Палестине, но и всему т.н. международному праву и международному сообществу.

Так, министр науки Израиля Офир Акунис заявил, что идея двух государств, предусматривавшая создание как Израиля, так и Палестины, мертва. О том, кто ее убил, а точнее, кто так и не дал палестинскому государству появиться на свет, высокопоставленный сионист предпочел не распространяться.



"В Иудее и Самарии никогда не будет террористического палестинского государства. Две альтернативы - это либо конфедерация с Иорданией, либо самоуправление. Однако перспективы достичь первого крайне малы", - заявил он.

Напомним в этой связи, что необходимость создания в Палестине двух государств - еврейского и палестинского закреплена не только в многочисленных резолюциях ООН, но и лежит в основе отношения к данной проблеме стран ЕС, Китая и большинства членов международного сообщества.

Со своей стороны, на днях "Голос Ислама" писал о попытках Трампа-Кушнера в рамках своей "сделки века" уговорить Иорданию на создание конфедерации с Израилем и Палестиной, а также о ее нежелании идти на это.

Однако срыв этой затеи, по-видимому, станет концом всей трамповской затеи со "сделкой века", которую он пытался продавить с помощью своих арабских союзников. Ведь, если Иордания откажется от одного ее сценария - конфедерации с Израилем, а Саудовская Аравия продолжит настаивать на принципе двух государств, который отвергает уже Израиль, то и договариваться будет не о чем.

Вся сделка таким образом рискует обернуться международной изоляцией не только Израиля, но и - в данном вопросе - Америки под руководством Трампа. Который своими действиями стремительно обнуляет капитал признанного мирового лидерства этой страны.