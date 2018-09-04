Иордания отказалась от «сделки века»

Разговоры о «сделке века», которую должна вот-вот предложить администрация Дональда Трампа для окончательного разрешения израильско-палестинского конфликта, шли уже очень давно, но лишь недавно начали появляться подробности этой сделки.

Израильское издание Haaretz опубликовало информацию о том, что администрация Трампа планирует возродить и реализовать план, разработанный еще в конце 1980-х годов Ясиром Арафатом и королем Иордании Хуссейном, согласно которому Западный берег и Иордания должны создать конфедерацию, после того как Израиль отведет свои войска к границам 1967 года.

Согласно этому плану, Западный берег в составе Иордании должен иметь права автономного региона и иметь полную экономическую независимость. В Аммане же должны решать лишь вопросы безопасности и внешней политики. Другими словами, на страже границ Израиля должна будет стать Иордания, и вся головная боль, связанная с палестинцами, тоже падает на Иорданию.

Именно такой план американцы недавно предложили главе Палестинской администрации Махмуду Аббасу, о чем он сообщил израильским активистам и законодателям в воскресенье.

Сообщается даже, что сам Аббас высказал заинтересованность в трехсторонней (!) конфедерации с Израилем и Иорданией.

Но вне зависимости от заинтересованности самого Аббаса, у этого плана была масса проблем в 1980-х, из-за чего его отклонили уже тогда, но гораздо больше их стало сегодня.

Во-первых, план не включает в себя передачу Иерусалима, даже его восточной части. Точно также, не ясно, что станет с уже немалой частью Западного берега, которая застроена незаконными еврейскими поселениями. Что станет с Иорданской долиной, источником водных ресурсов? Скорее всего израильтяне планируют их аннексировать, ведь разговоры о частичной аннексии уже давно идут.

Во-вторых, этот план не учитывает, что палестинская национальная идентичность — уже совершенно сформировавшееся явление, также как и иорданская. Для палестинцев далекий анклав Газы гораздо ближе в национальном и культурном смысле, чем Иордания. Кстати, не ясно, что будет с Газой. Отдать Египту под управлением ас-Сиси? На это точно не пойдет ХАМАС, да и самому Каиру такая головная боль не нужна.

А как быть с четырьмя миллионами палестинских беженцев?

В-третьих, сама Иордания далеко не рада таким перспективам объединения с Палестиной, о чем она поспешила сообщить в воскресенье через своего спикера Джуману Гунеймат.

«Обсуждение идеи конфедерации с регионами Западного берега невозможно», - сказала Гунеймат, по словам информационного агентства «Хаберн».

По ее словам, позиция Иордании заключается в необходимости создания независимого государства Палестина рядом с Израилем.

Понять иорданцев можно. Относительная стабильность этого единственного арабского государства региона, которое сумело избежать переворотов и гражданской войны, поддерживается на хрупком консенсусе суннитских арабских племен, создавших Иорданию в 1920-х годах. Основную головную боль для внутренней стабильности Иордании традиционно создавали как раз палестинские беженцы. Сейчас же, когда экономическая ситуации в стране и без того находится на грани краха, чему способствует присутствие сирийских беженцев, а весь племенной консенсус грозится обрушиться и привести к социальному взрыву, присоединить к себе лишние три с половиной миллиона палестинцев (не считая еще большего числа беженцев) со всеми их проблемами — это самое последнее, чего хотел бы Амман.

Так что, какой-бы заманчивой не казалась идея иорданско-палестинского союза — а надо сказать, что эта идея традиционно имела своих сторонников как среди мусульман арабов (по понятным причинам — пан-исламизма и пан-арабизма), так и среди сионистов (пытавшихся скинуть ответственность за палестинское управление на Амман) — проблему Палестины это никак не решит.