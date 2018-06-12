Иорданское племя угрожает сотрясти столпы государства

Лидеры одного из самых могущественных племен Иордании пригрозили «сотрясти столпы иорданского государства», если только видная оппозиционная фигура, арестованная за призыв к политическим изменениям, не будет выпущена через несколько часов.

На пресс-конференции в воскресенье сын Фареса аль-Файеза сказал, что члены племени Бени Сахр заблокируют главную дорогу между Амманом и Мадабой и не допустят полеты из главного аэропорта Иордании, если его отец не будет освобожден.

Фарес аль-Файез был арестован в субботу, после того, как в соцсетях распространилось видео, сделанное на прошлой неделе протестующим, на котором он сильно критикует короля Абдуллаха II.

«Мы сотрясем столпы иорданского государства», - сказал Мухем аль-Файез на пресс-конференции в Мадабе, добавив, что он согласился бы с арестом своего отца, если иорданские власти также арестовали бы 10 видных деятелей, обвиняемых в коррупции.

Мадаба, который находится примерно в 30 километрах к югу от Аммана и недалеко от международного аэропорта имени королевы Алии, считается родным городом Бени Сахр.

Напомним, что в Иордании уже несколько дней не прекращаются уличные протесты, вызванные ростом цен и предлагаемыми экономическими реформами - некоторые из которых теперь были отменены - что привело бы к более высоким ставкам подоходного налога в королевстве.

В воскресенье Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт предложили Иордании 2,5 миллиарда долларов на фоне опасений, что протесты в стране могут перекинуться на другие страны региона.

Но речь Файеза и ультиматум племени властям является признаком того, что у протестов есть более глубокие причины, и это не только экономические проблемы, но и недовольство самим королем.

Фарес аль-Файез, известный ученый и член второго по величине племени в Иордании после Бени Хасан, был арестован по обвинению в попытке свержения режима и в настоящее время содержится в тюрьме Марка в Аммане.

В своем выступлении аль-Файез обвинил короля Иордании Абдуллаха II в том, что тот действует как «полубог», и призвал к изменению политической системы Иордании в конституционную монархию.

«Мы хотим изменить политическую формулу, мы не примем тебя как короля, премьер-министра, министра обороны, начальника полиции и губернатора. Ты все. Ты стал «полубогом», согласно этой конституции, а мы рабы», - сказал аль-Файез.

Согласно нынешней конституции Иордании, король занимает все основные позиции власти в государстве.

Примечательно, что критики короля, в частности Аль-Файез, очень быстро подхватывают факт «иностранного» происхождения Хашимитской династии.

«Это наша страна и наша земля. Ты пришел из Хиджаза, ты, твой отец и твой дед. Мой отец приветствовал твоего деда, ты должен нам, мы не должны тебе», - сказал аль-Файез.

«Ты причинил нам несправедливость в нашей стране, оставь нас», - сказал аль-Файез в конце своего выступления.

Напомним, что Хашимитская династия происходит из Хиджаза, но была вытеснена Аль Саудом в 1920-е годы после многолетнего конфликта на Аравийском полуострове.

После Первой мировой войны Хашимитов приветствовали другие племена на территории нынешней Иордании, где при британской военной и политической поддержке и была создана страна Иордания (сначала как эмират Трансиордания), во главе с правящей семьей Хашимитов.

Аль-Файез также резко раскритиковал Абдуллаха как «игрока» и описал его жену королеву Ранию как «сатану».

«Она приехала со своей семьей в качестве беженцев из Кувейта, и теперь у них есть миллионы. Она и ее семья разграбили страну», - сказал аль-Файез.

Королева Рания происходит из палестинской семьи, которая была выслана кувейтскими властями после того, как Организация освобождения Палестины (ООП) одобрила вторжение Ирака в страну Персидского залива в 1990 году.

«Мы приветствовали тебя в нашей стране, и теперь ты грабишь ресурсы нашей страны?» - сказал Аль-Файез, добавив, что иорданский народ «обвиняет» короля Абдуллаха в этом жалком экономическом положении, с которым столкнулись многие иорданцы.

«Ты не выступил с речью, чтобы объяснить, что происходит. Тебя обвиняют. Где ты? Мы не знаем, где ты находишься. Сегодня ты в Иордании, а на следующий день играешь в азартные игры в Южной Африке или Лас-Вегасе ... Ты даже научил многих чиновников играть в азартные игры. Мы видели главу парламента за азартной игрой и других », - сказал аль-Файез.

Король Абдуллах в прошлом отрицал свое увлечение азартными играми, которые незаконны в Иордании, но в 2011 году его правительство, как сообщается, одобрило проект, который впоследствии был отменен, по созданию комплекса казино на берегу Мертвого моря.

Аль-Файез также заявил, что Иордания продала акции своих природных ресурсов, таких как фосфат, и единственный в стране морской порт Акаба на Красном море.

«Есть ли страна, которая продает единственный морской порт, который у нее есть?» добавил он.

Аль-Файез долгое время был жестоким критиком правительства Иордании и короля Абдуллаха II. Он был откровенен во время протестов арабской весны 2011 года, которые приняли участие в Иордании.

Тысячи иорданцев с 30 мая протестуют против предложенного закона о повышении налогов в то время, когда стоимость жизни уже высока. Протесты стали самыми значительными за последние годы, и многие иорданцы, от докторов до журналистов и банкиров, требовали, чтобы закон о подоходном налоге, предложенный ранее, был отменен.

Протесты происходили в Аммане и в таких крупных районах, как Аль-Сальт, Аль-Зарка и Мадаба. Демонстрации прекратились в столице, когда на прошлой неделе был назначен новый премьер-министр и отменен проект налогового законодательства.

Отметим, что безусловно ситуация, в которой оказалась Иордания, остается критической. Племена Иордании действительно являются ее столпами, именно из их консенсуса о передаче власти Хашимитам была создана страна в 1921 году. Этот консенсус, при практически гомогенном арабском суннитском населении позволял Иордании оставаться относительно самым стабильным государством арабского Ближнего Востока, даже тогда, когда пылали все ее соседи. Недовольство одного из крупнейших племен сосредоточением власти в руках короля способно обрушить все здание королевства. В ноябре 2012 года, когда тысячи протестующих требовали революции против короля, и начались нападения на полицию, именно Бани Сахр по главе с бывшим премьер-министром Файсалем аль-Файезом вышли на массовые митинги в поддержку короля и династии. В те дни тот Аль-Файез обещал отрубать руки тем, кто будет оскорблять короля. Сегодня это делает уже его родственник, другой Аль-Файез.

С другой стороны, надо понимать, что вопреки анти-монархическим заявлениям активистов, Хашимитская династия является одним их главным ресурсов страны. Именно эта династия, ее авторитет в арабском мире и связи с Западом, помогли создать страну буквально из пустыни, добившись при этом поддержки западных союзников. С этой точки зрения, слова Аль-Файеза о том, что иорданцы, якобы, ничего не должны Хашимитам, совершенно не верны. Оскорбление короля и королевы, выходящие за рамки всякой адекватной критики, вряд ли поспособствует стабильности страны, и тем более ее экономическому процветанию.

Возможно, пришло время перезаключить основополагающее соглашение между королем и людьми силы и влияния («связывания и развязывания», ахлюль халь валь акд), чтобы достичь нового конституционного устройства, учитывающего как роль Хашимитской династии, так и стремления и пожелания общества.

Аль-Файез долгое время был жестоким критиком правительства Иордании и короля Абдуллаха II. Он был откровенен во время протестов арабской весны 2011 год