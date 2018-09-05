В Пакистане избран новый президент

Пакистанский парламент во вторник избрал на следующие пять лет нового президента страны, 13-го по счету в истории Пакистана. Им стал Ариф Алви, поддержанный правящей партией Пакистана, к которой принадлежит новый премьер-министр Имран Хан, Пакистан Техрик-э-Инсаф (ПТИ, Движение за справедливость).

Согласно неофициальным результатам, Алви получил 353 голоса из возможных 679. Ожидается, что он заменит Мамнуна Хуссейна, союзника бывшего премьер-министра Наваза Шарифа, который завершит свой пятилетний срок 8 сентября.

Государственное телевидение Пакистана объявило неофициальные результаты чуть более часа после того, как во вторник завершилось голосование, а Алви подтвердил свою победу в телевизионном выступлении. Ожидается, что официальный результат будет объявлен избирательной комиссией в среду.



Алви сказал журналистам, что он благодарен Богу, и поклялся быть президентом всего Пакистана. Телевизионные кадры показали, как он пожимает руки парламентариям после голосования, многие передали ему сладости в знак празднования.

Альви, отец четырех детей и активный пользователь Twitter, известен тем, что получил огнестрельное ранение во время протеста против военного диктатора Аюба-хана в Лахоре в 1969 году. В его правой руке все еще остается пуля.

Также как Имран Хан, Алви получил блестящее образование. Он учился в Мичиганском университете и Тихоокеанском университете в Сан-Франциско, а также в Лахоре, прежде чем начать карьеру в качестве дантиста, а затем занялся политикой.

Он служил генеральным секретарем ПТИ в течение восьми лет с 2006 года и был избран депутатом от южного мегаполиса Карачи в 2013 году, выиграв переизбрание в июле.

Следует отметить, что роль президента Пакистана, безусловно, является менее властной, чем роль премьер-министра. Пакистанские президенты владели большей властью, пока президент Асиф Али Зардари, муж Беназир Бхутто, не вступил в должность в 2008 году и не передал большую часть своих полномочий премьер-министру Юсафу Раза Гилани.

Политический аналитик Сохайл Варрайх считает, что роль президента теперь должна стать мостом между федеральным правительством и провинциями, добавив, что статус Алви как выходца из пакистанского среднего класса, будет привлекать его к Хану.

«В Пакистане президенты из среднего класса не восстают против премьер-министров», - сказал он.

Второе место после Алви в ходе голосования занял его оппонент Мауляна Фазлур Рахман из Джамиат Улема-и-Ислам, оппозиционной партии, которую поддерживает Пакистанская мусульманская лига Наваза (ПМЛ-Н).

Арифу Алви и Имрану Хану предстоит управлять Пакистаном (ядерном страной с 207 миллионами населения) в один из самых сложных периодов его истории, когда страна стоит на пороге экономического кризиса и разрыва с давним союзником США.

Пакистан также является одним из наиболее пострадавших в мире стран в результате глобального потепления и сталкивается с нехваткой воды, усугубляемой ее растущим населением.