«Мухаммад» - официально самое популярное имя новорожденных мальчиков в Израиле

Израильские власти объявили о самых популярных детских именах в еврейском государстве в этом году, неожиданно подтвердив, что среди мужских имен первое место заняло имя Мухаммад.

Об этом говорится в заявлении израильского агентства по вопросам народонаселения и иммиграции во вторник, сообщает израильский новостной сайт Ynet.

Согласно переводу палестинско-израильского информационного сайта Arab48, в докладе перечислены десятки наиболее распространенных имен для мальчиков и девочек, которые были даны 168 441 ребенку, родившимся за последние 12 месяцев.

«Мухаммад, Йосеф, Ариэль, Омер, Адам, Давид, Даниэль, Лави, Эйтан, Ури», - так выглядит список самых распространенных имен для мальчиков.

«Тамар, Авигейл, Мириам, Сара, Адель, Яэль, Ноа, Шира, Нойя, Лия», - а так выглядит список имен для девочек.

Власти также опубликовали списки самых распространенных еврейских имен, исключив арабские имена, таких как Мухаммад.

Имя последнего Пророка, мир ему, является самым популярным в Израиле уже пятый год подряд, а по некоторым данным является самым распространенным именем в мире, так как во многих мусульманских культурах принято называть едва ли не каждого мальчика Мухаммадом, вместо с еще одним именем.

Интересно, что президенту США Дональду Трампу приписывают фраза о том, что если будет реализована политика одного государства для израильтян и палестинцев, через несколько лет премьер-министра Израиля будут звать Мухаммад.

Напомним, что палестинские (арабские) граждане Израиля составляют около 17,5% от восьми миллионов граждан Израиля. В целом же, как мы сообщали, арабское население региона (включая Западный берег и сектор Газа) почти сравнялось с еврейским.

Тем не менее, арабское меньшинство уже давно жалуется на институционализированную дискриминацию.

В 2013 году израильская газета «Гаарец» уже обвиняла власти в попытках скрыть тот факт, что «Мухаммад» было самым популярным именем для мальчиков, убирая имена с явным арабским происхождением из официального списка.

Недавно Израиль принял спорный закон, который определяет страну как национальное государство еврейского народа. Международное сообщество осудило закон о национальном государстве как укрепляющий расовую дискриминацию в отношении палестинцев.