Арабов в исторической Палестине уже почти столько же, сколько и евреев

Число евреев и арабов, проживающих между Средиземным морем и рекой Иордан, почти сравнялось, о чем свидетельствуют данные израильских официальных лиц, в которых поднимаются вопросы о том, может ли Израиль оставаться демократией, если он продолжает оккупировать территорию, на которой палестинцы стремятся создать свое государство.

Популяционная статистика была упомянута в заявлении израильского парламента в понедельник, в котором суммировался запрос законодателей о чиновниках израильской оккупационной администрации (COGAT), координирующей деятельность правительства на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа.

Демография давно и очень внимательно изучается обеими сторонами израильско-палестинского конфликта из-за ее потенциальных последствий для обоих сообществ, и способная оказать влияние на возможные решения палестинского вопроса.

Некоторые израильские наблюдатели отмечают, что при «замороженном» в 2014 года курсе на создании двух государств, и если Израиль станет бинациональным государством, благодаря аннексии оккупированной 51 года назад земли, в один прекрасный день он может быть вынужден выбирать между – либо приверженность демократии либо обеспечение еврейского большинства, что означает отрицание палестинских голосов.

«Мы оцениваем (палестинское) население в Иудее и Самарии (так израильтяне называют Западный берег) на уровне от 2,5 до 2,7 миллионов», - сказал на сессии Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета полковник Ури Мендес, заместитель директора COGAT. Он отметил, что по результатам переписи населения в Палестине этот показатель был еще выше - 3 миллиона человек.

Ави Дихтер, председатель комитета и бывший глава израильской службы безопасности Шин Бет, ответил, что с добавлением 2 миллионов палестинцев в Газе это означает, что на сегодня в общей сложности около пяти миллионов палестинцев проживают на двух территориях, захваченных Израилем в войне 1967 года.

Согласно центральному статистическому бюро Израиля, если взять самый высокий показатель из цифр, приводимых израильскими чиновниками, и добавить их к 1,84 миллионам арабов в Израиле, это приведет к тому, что общее число арабов в Израиле и оккупированных Израилем территориях составит примерно 6,5 млн. По данным бюро — это ненамного меньше, чем численность всех евреев, живущих между долиной реки Иордан и Средиземным морем.

Разумеется, эти цифры оспаривают представители главной силы, которая является сегодня основным препятствием как для мира между израильтянами и палестинцами, так и для создания жизнеспособного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме – еврейского поселенческого движения. По их данным, число палестинцев на Западном берегу составляет 1,8 миллиона человек.

«Публикация об арабской демографии в Иудее, Самарии и долине Иордана опирается на данные палестинского статистического бюро, которые не соответствуют действительности и не точны. Они (палестинцы) заинтересованы в раздувании цифр», - сказал представитель поселенцев Игаль Дилмони. Отметим мимоходом, что подобные же обвинения (в намеренном раздувании своей численности) звучат и в адрес самих поселенцев, даже со стороны израильских наблюдателей.

Но Ахмед Тиби, арабский депутат израильского парламента, назвал цифры точными и «хорошо известными нам в течение длительного времени».

Без создания палестинского государства, сказал Тиби, если Израиль выберет «одногосударственное решение», его ждет «либо апартеид, либо арабо-палестинский премьер-министр».

Офер Шелах, член комитета от оппозиционной партии Йеш Атид, также согласен, что (по его словам): «еврейское большинство между рекой Иордан и Средиземным морем является «неустойчивым».

«С демографической точки зрения, если Израиль не расстанется с палестинцами, существует реальная опасность для реализации сионистской мечты о еврейском и демократическом Израиле», - сказал Шелах агентству Reuters.

Серджио Делла Пергола, демограф и почетный профессор в Еврейском университете в Иерусалиме, сказал, что одно государство, объединяющее две нации, будет нежизнеспособно.

«Ответ - это разделение, ответ – очевидно разделение. Две страны для двух народов, что, разумеется, должно обсуждаться», - сказал Делла Пергола.

По его словам, основная политическая динамика важнее точных процентных показателей населения.Между тем, Ципи Ливни, бывшая министр иностранных дел, написала в Твиттере, что настало время израильтянам понять последствия демографического паритета:

«Если мы не проснемся от заблуждений об аннексии [Западного берега, к чему призывают израильские правые], мы потеряем еврейское большинство, это просто».